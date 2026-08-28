Esteban Lamothe recordó su cruce con Javier Milei por una fake news: "Si me lo cruzo, lo cago a piñas"

El actor Esteban Lamothe volvió a referirse a su cruce público con el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de que este respondiera furioso a una imagen falsa suya con un "Basta, Milei" en la mano.

En ese sentido, el actor de Secreto en la montaña realizó duras críticas en contra del mandatario y aseguró que si se lo cruza, "lo caga a piñas".

Ante la consulta de si recibió algún tipo de disculpas por la equivocación, el actor opinó: "No, nunca le pidió disculpas a nadie el Presidente. No pide disculpas", declaró en Bondi.

Después de aclarar que tampoco está en espera de que el mandatario se disculpe, reflexionó sobre a quién verdaderamente le debe unas disculpas: "Me gustaría que le pida perdón a la gente, a los jubilados, a la gente que está triste. Está gobernando solo para la gente que tiene dinero".

A pesar de las críticas al gobierno actual, tampoco restó importancia a la administración pasada: "Y tampoco me vengo a hacer el héroe del peronismo porque el gobierno anterior fue un desastre y este tipo está porque estaban los otros antes".

Asimismo, aclaró que él no habla desde un lugar ajeno al común de la sociedad argentina: "Aparte yo trabajé mucho más que el Presidente, toda la vida. Mirá como tengo las manos, trabajé de pintor, albañil....", enumeró.

Su cruce no es el primer enfrentamiento de Milei contra el sector de actores, más bien es uno de los tantos: "Pero no espero que me pida perdón, porque así se maneja", sostuvo el actor.

"Es un presidente que odia a los actores, nos odia a todos nosotros. Tiene otras prioridades, el arte no es una. El INCAA era un desastre pero lo de ahora... Yo no romantizo el gobierno kirchnerista, antes el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) tampoco funcionaba bien, pero ahora está en el piso directamente", reflexionó.

Por último, lanzó su honesta reacción ante un cara a cara con el mandatario: "Si me lo cruzo al presidente en la calle, lo cago a piñas, pero no es la manera de arreglar las cosas", cerró.