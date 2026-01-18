Esteban Mirol estalló contra el jurado tras su eliminación de MasterChef Celebrity

Las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) atraviesan uno de sus momentos más tensos desde el inicio del repechaje. Esta semana, Esteban Mirol y Luis Ventura quedaron eliminados del certamen, pero detrás de la salida del histórico periodista de El Nueve se habría producido un escándalo que no llegó a verse en pantalla y que generó fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

Según se contó en el programa LAM (América), Mirol no solo habría quedado disconforme con la decisión del jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, sino que incluso habría intentado renunciar al programa. Al no prosperar esa posibilidad, la situación habría derivado en una discusión a los gritos, que finalmente fue editada por la producción y nunca salió al aire.

La encargada de revelar los detalles fue Julieta Argenta, quien al aire calificó el episodio como "el escándalo más grande hasta ahora en MasterChef". "Se trata de la renuncia de Esteban Mirol, que si ustedes siguieron el repechaje, en ningún momento se vio al aire. Casualmente, se fueron dos eliminados al mismo tiempo, que fueron Luis Ventura y Esteban Mirol", introdujo la panelista, al marcar una situación que llamó la atención de los televidentes.

Luego, Argenta fue más allá y aseguró que el periodista no solo quiso abandonar el programa, sino que lo hizo en medio de un ataque de furia. "No solo renunció, sino que a los gritos", afirmó. En ese contexto, reveló la frase que, según trascendió, Mirol habría lanzado contra los jueces: "Ni se gasten en probar mi plato".

El clima en el estudio habría sido de máxima tensión. "Fue terrible. Dicen que Wanda quedó descolocada. Toda la producción no sabía dónde meterse", agregó Argenta, en referencia a la reacción de Wanda Nara, conductora del ciclo, frente a una situación inesperada y fuera del guion habitual del reality.

Por su parte, Pilar Smith aportó más detalles sobre el origen del enojo de Mirol. Según explicó, el periodista consideraba que su eliminación no había sido justa. "Estaba enojado porque para él no era justo, que él cocinaba bien, que no le gustaban las devoluciones. Él consideraba que cocinaba mejor que otros como para haberse ido", señaló la periodista, dando cuenta del malestar que se habría acumulado durante su participación.

Mientras el escándalo por la salida de Mirol seguía sumando versiones, otro foco de atención se encendió alrededor del repechaje. En las últimas horas, una filtración en redes sociales habría dejado al descubierto quién regresará a MasterChef Celebrity, algo que la producción intenta mantener en secreto hasta la emisión del programa.

El protagonista involuntario fue El Turco Husaín, quien habría "metido la pata" al publicar una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen, capturada instantes antes de la grabación, se lo ve posando junto a el Chino Leunis, Maxi López, Andy Chango y Emilia Attias, esta última una de las participantes que había quedado eliminada y que, según todas las señales, habría logrado imponerse en el repechaje.

Si bien algunos usuarios intentaron relativizar la foto y sugirieron que podría tratarse de una imagen antigua, hubo un detalle que encendió las alarmas: el reciente cambio de look del Chino Leunis. En la postal aparece con el cabello platinado que luce actualmente, lo que reforzaría la hipótesis de que la imagen es reciente y que la vuelta de Attias al certamen ya estaría definida.

Entre cruces, filtraciones y versiones que no salieron al aire, MasterChef Celebrity vuelve a quedar en el centro de la escena, demostrando que, más allá de los platos, el reality sigue generando polémica dentro y fuera de cámara.