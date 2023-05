Excompañeros de secundaria de Santi Maratea lo acusaron de haberles robado dinero

El clima es turbulento en Independiente. Este miércoles, la Inspección General de Justicia determinó que el fideicomiso de Santiago Maratea para pagar la deuda del conjunto de Avellaneda es “ineficaz e irregular” y ordenó iniciar una acción para designar un interventor informante para su control. Pero, al mismo tiempo, el influencer quedó en la mira tras la divulgación de un video que puede complicar su credibilidad.

En julio de 2022, Maratea dio una entrevista en Perros de la Calle, programa de Andy Kusnetzoff, en el que una excompañera del secundario destapó el pasado poco conocido del famoso, a quien se lo notó muy incómodo.

El conflicto habría surgido en una etapa juvenil, en la escuela, a raíz de un supuesto robo de plata en el que Maratea quedó apuntado como el responsable. A lo largo de la charla, ambos expusieron sus posturas y visiones.

“Empezó robando un brownie, a otro una lapicera, pero ya cuando faltaba plata a todos nos dio por las pelotas. Un día agarramos un billete, lo marcamos y lo pusimos en una bolsa. Cuando volvimos del recreo no estaba y estaba dentro de la billetera de él. Entonces, la prueba estaba, la persona estaba”, reveló la excompañera, que se presentó como Sofi.

En este punto, Maratea estaba claramente incómodo. Se le notaba. Por eso, tomó la palabra y destapó otras cuestiones que pasaban en ese entonces, como el bullying a compañeros.