Falleció el "Pato" Gentilini, figura fundamental de la música del norte

La música popular argentina atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Luis Víctor Gentilini, conocido y reconocido en el ámbito artístico como el "Pato" Gentilini. El creador murió a los 94 años, dejando detrás de sí una trayectoria excepcional que lo convirtió en una de las figuras más importantes de la cultura musical del norte argentino.

Pianista, cantor guitarrista, compositor y contador, Gentilini desarrolló una extensa carrera caracterizada por la creación constante, la búsqueda artística y un compromiso permanente con las raíces culturales de la región. Su partida deja un vacío en el universo del folclore y del tango, géneros a los que dedicó gran parte de su vida y en los que construyó una obra que hoy forma parte del patrimonio musical del país.

Nacido en Catamarca, desarrolló en Tucumán una vasta y prolífica labor como compositor, impulsando proyectos musicales, formando agrupaciones y estableciendo vínculos creativos con algunos de los principales referentes de la cultura argentina.

Un cancionero que supera las 130 composiciones

La dimensión de su legado puede apreciarse en la magnitud de su producción artística. Gentilini compuso más de 130 temas de Música Popular Argentina en colaboración con destacados poetas y letristas. Entre quienes compartieron con él el proceso creativo se encuentran:

• Lucho Díaz.

• José Augusto Moreno.

• Luis Alberto Sánchez Vera.

• Manuel J. Castilla.

• Otros reconocidos autores y letristas.

A lo largo de su carrera, varias de sus composiciones obtuvieron premios de alcance nacional, mientras que otras fueron grabadas por artistas de reconocida trayectoria.

Entre los intérpretes que incorporaron sus obras a sus repertorios figuran:

• Mercedes Sosa.

• Buenos Aires 8.

• Los Trovadores del Norte.

• Melania Pérez.

• Lorena Astudillo.

La difusión de sus composiciones a través de estas voces permitió que su obra trascendiera los límites regionales y alcanzara una amplia proyección dentro de la música popular argentina.

Fundador de agrupaciones innovadoras

Además de su tarea como compositor, Gentilini impulsó diversos proyectos colectivos que dejaron una profunda huella en el panorama artístico. Entre las formaciones que fundó y dirigió se destacan:

• Huayna Sumaj.

• La Salamanca, conjunto instrumental que reunía instrumentos tradicionales del folclore con aquellos propios de una orquesta sinfónica.

• Matamba, integrado por piano, voz, guitarra y contrabajo.

Autodidacta, inquieto y estudioso, desarrolló una carrera marcada por la experimentación musical y la constante búsqueda de nuevas formas de expresión sin perder de vista las tradiciones que dieron identidad al folclore del noroeste argentino.

Los maestros y las amistades que marcaron su camino

La figura de Gentilini estuvo estrechamente vinculada a algunos de los nombres más importantes de la cultura nacional. Durante más de tres décadas mantuvo una entrañable amistad con Atahualpa Yupanqui, una relación que ocupó un lugar destacado dentro de su recorrido artístico y personal.

Asimismo, reconoció como maestros e influencias decisivas a Eduardo Cerúsico y al recordado Chivo Valladares, con quienes compartió una mirada artística profundamente comprometida con la identidad cultural del noroeste argentino.

Esas influencias contribuyeron a consolidar una obra atravesada por la autenticidad, el respeto por las tradiciones y una permanente exploración creativa.

Una obra atravesada por múltiples géneros

El universo musical de Gentilini fue amplio y diverso. Su producción incluyó composiciones en géneros como:

• Zambas.

• Chacareras.

• Huaynos.

• Vidalas.

• Milongas.

• Tangos.

Para el músico, la creación artística representaba una forma de diálogo y una búsqueda interior permanente. Esa concepción se reflejó en una obra que combinó tradición, innovación y una profunda sensibilidad cultural.

Su producción se caracterizó por la autenticidad, la experimentación y el respeto por las raíces, elementos que lo transformaron en una referencia ineludible para generaciones de músicos tucumanos y para numerosos artistas vinculados a la música popular argentina.

Un legado que permanece vivo

La dimensión de la obra de Luis Víctor Gentilini excede ampliamente las grabaciones, los escenarios y las partituras. Su legado permanece vivo en la memoria de quienes compartieron con él experiencias artísticas, momentos de amistad, espacios de aprendizaje y una pasión común por la música como forma de encuentro y expresión.

Más de un centenar de piezas continúan latiendo en grabaciones realizadas por cuartetos, quintetos, sextetos, octetos vocales y diversos grupos instrumentales, testimonio de una producción que atravesó décadas y dejó una marca profunda en la cultura regional.

Ante su fallecimiento, el Ente Cultural de Tucumán expresó su acompañamiento a familiares, amigos, discípulos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, al tiempo que rindió homenaje a un creador cuya obra constituye una parte invaluable de la historia cultural de la provincia.

Con la partida del "Pato" Gentilini se cierra un capítulo trascendental de la música popular del norte argentino, pero permanece intacto un legado construido a través de canciones, arreglos, proyectos colectivos y una incansable vocación artística que seguirá resonando en las generaciones presentes y futuras.