Thiago Medina fue imputado formalmente por abuso sexual contra su prima

El ex participante de Gran Hermano Thiago Medina fue imputado formalmente por el delito de "abuso sexual con acceso carnal", tras la denuncia presentada por su prima, Lara Ledesma, por el supuesto episodio de agresión que habría ocurrido cuando ella tenía 12 años.

La causa, que tomó impulso tras la difusión mediática de los testimonios hace una semana, cuenta con el patrocinio del abogado Rodolfo Baqué, que representará a la supuesta víctima. Según trascendió, el proceso judicial continuará con la realización de pericias psicológicas para ambas partes, una instancia clave dado que los hechos denunciados habrían sucedido hace siete años.

Anteriormente, el mediático había utilizado sus redes sociales para negar "de manera categórica" los hechos atribuidos, aseguró que se ponía a entera disposición de la Justicia para que "la verdad salga a la luz" y sostuvo que la denuncia era un intento de "ensuciar" su imagen.

Debido al tiempo transcurrido desde el presunto ataque -la denunciante tiene actualmente 19 años-, la investigación se centrará en los testimonios del círculo familiar, el relato de la víctima y los resultados de las evaluaciones psicológicas, ante la imposibilidad de realizar pericias físicas directas por el paso de los años.

En el señalamiento, la supuesta víctima apuntó: "Thiago se quedaba a dormir en mi casa porque es mi primo. Él estaba con mi hermano, jugaba al Free Fire y yo me encontraba en la pieza, donde miraba la televisión, cuando él vino a acostarse conmigo. Ahí empezó todo."

La joven denunció que el ex participante se presentó en su vivienda junto a su padre sosteniendo que ella intentaba tener una relación con él, argumentación que la mujer rechazó rotundamente: "¿Cómo voy a querer estar yo con mi primo?".

Anteriormente, el influencer se expresó, por medio de una periodista que estaba en total conocimiento del contenido y se encargó de desacreditar a la mujer: "Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso. (...) Sé que no hice nada, me parece una falta de respeto que quieran ensuciar a la gente así".