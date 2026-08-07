Una reconocida actriz reveló que está atravesando un mal momento: "Perdí todos mis ahorros y trabajo día a día para comer"

La actriz María Valenzuela compartió detalles del complejo momento personal que atraviesa. A pocas semanas de haber cumplido 70 años, reconoció que enfrenta importantes problemas de salud que afectan su rutina diaria y también habló de las dificultades económicas que atravesó tras perder sus ahorros en un proyecto que nunca llegó a concretarse.

En una entrevista con Pronto, la artista explicó que las dolencias físicas limitan gran parte de sus actividades cotidianas, aunque aseguró que sigue trabajando porque necesita hacerlo.

Los problemas de salud que preocupan a María Valenzuela

Durante la charla, Valenzuela reveló que sufre artrosis, tiene el manguito rotador gravemente dañado y un tendón cortado en los hombros, un cuadro que le provoca fuertes dolores y dificulta incluso las tareas más simples.

"No puedo levantar los brazos, no puedo hacer nada", expresó la actriz al describir cómo estas lesiones impactan en su vida diaria. También contó que acciones tan cotidianas como ponerse una remera le demandan más tiempo y esfuerzo debido al dolor.

Además, reconoció que evalúa la posibilidad de someterse a una cirugía, ya que el problema afecta ambos hombros y parte de uno de sus brazos.

La pérdida económica que sufrió la actriz

Más allá de las complicaciones de salud, María Valenzuela también habló de un revés económico que marcó los últimos años de su vida. Según explicó, invirtió todos sus ahorros en un proyecto vinculado a la hotelería y la gastronomía que finalmente no prosperó.

"Ese proyecto salió mal y se fue todo el dinero por la alcantarilla", lamentó durante la entrevista. Pese a esa situación, aseguró que continúa trabajando porque necesita generar ingresos. "No queda otra: hay que laburar porque si no, no comemos en este país", afirmó.

De qué trabaja actualmente María Valenzuela

Actualmente, la actriz integra el elenco de "Viuda e Hijas", la obra dirigida por Héctor Díaz que también cuenta con las actuaciones de Nora Cárpena, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea.

Valenzuela explicó que la producción se encuentra de gira por distintas ciudades del país y que las funciones continuarán hasta el 8 de diciembre, luego de una breve pausa durante el Mundial. También destacó que el espectáculo tiene una buena respuesta del público y se mostró agradecida por poder seguir en actividad.

Este presente laboral llegó después de un período especialmente difícil. En 2025, fue internada en una clínica psiquiátrica por decisión propia, según informó entonces su hija Malena. Un año antes, en 2024, también había permanecido en una institución médica tras atravesar una crisis de estrés y profunda angustia ocurrida luego de un accidente automovilístico.