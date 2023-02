Fede Bal aseguró que no se pondrá de novio "nunca más en la vida"

A menos de un mes de su escandalosa separación de Sofía Aldrey, Federico Bal descolocó al notero de LAM al afirmarle con contundencia que no se volverá a poner de novio porque no puede sostener una relación monogámica.

"Soy el protagonista de los chats que se filtraron. Hay cosas que son mentiras y muchas que son verdad, por eso me separé, sino no estaría separado. Pero yo no tengo mucho más para aclarar", dijo el actor, a minutos de cerrar la temporada de Kinky Boots, en Villa Carlos Paz.

"Noviazgo, ¿para más adelante?", le retrucó el cronista. Mirando al notero a los ojos y con seriedad, Fede Bal le respondió: "Nunca más en la vida. Nunca más en la vida".

"Una relación monogámica, no puedo, no me sale", aseguró Bal, luego de que su relación de pareja con Sofía Aldrey, llegara a su final por sus numerosas infidelidades.