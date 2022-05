Felipe Fort se atrevió a responder las preguntas de sus seguidores

Felipe Fort se mostró muy activo en sus redes sociales durante los últimos meses. Tras la muerte de Gustavo Martínez, y después de cumplir la mayoría de edad, el joven apostó a mantenerse en contacto con su más de medio millón de seguidores.

Además de volcarse a su cuenta oficial de Instagram, donde comparte postales de su día a día, aprendiendo todo sobre el negocio de los bienes raíces en Estados Unidos, Felipe también suele contestar las consultas de sus followers.

Para eso, en las últimas horas publicó un sticker de preguntas donde sus seguidores pudieron consultarle lo que quisieron. Así, el hijo de Ricardo Fort fue respondiendo uno a uno los interrogantes de los usuarios: desde lo que piensa sobre el dinero, hasta el tatuaje que quiere hacerse próximamente.

Qué dijo Felipe Fort sobre el dinero y la felicidad

“¿Considerás que la plata compra la felicidad?”, quiso saber uno de sus seguidores. Sin renegar por la pregunta, el joven se sinceró: “A mi parecer, puedo estar equivocado, el dinero puede comprarte los medios para ser feliz. Por ejemplo, recorrer el mundo, ayudar a tus seres queridos, comprarte cosas que te gusten (autos, juegos). También te da una buena calidad de vida, una obra social para que tu familia esté bien, por ejemplo”.

Felipe Fort se refirió a la plata y a la felicidad (Foto: Instagram / felipe_fort_).

Claramente atraídos por la madurez con la que respondía Felipe, alguien más consultó: “¿Qué le recomendás a los pibes que aspiran a ser como vos?”. “Dudo que la gente quiera ser como yo, no hice nada para que eso pase, pero si tengo que dar consejos, serían los siguientes”, aseguró.

Después de aclarar que no era “un gurú” ni tenía experiencia en la vida, enumeró algunos tips: “Rodéate de gente buena, sana e inteligente, que aporte a tu vida, ya sea conocimiento o apoyo moral. Enfócate en lo que quieras en tu vida, es muy importante para no perder el rumbo y lograr tus metas. Viví, porque no sabemos si hay otra vida después de esta. Viví la mayor cantidad de experiencias que puedas. Si sabés lo que querés, armá un camino para poder llegar a eso, ya sea estudiando, aprendiendo de alguien o preguntando, que preguntando se llega a todos lados”.

Felipe Fort mostró el tatuaje que quiere hacerse próximamente (Foto: Instagram / felipe_fort_).

Según contó Felipe en sus historias, una de las preguntas que más le hicieron estuvo relacionada con su sexualidad. “¿Hetero, gay o bi?”, decía la duda que compartió el joven en su Instagram. “Esto me lo preguntaron una banda, así que lo respondo. Soy hetero”, escribió acompañando la respuesta con el emoji de un hombre encogiendo los hombros.

Felipe Fort recibió muchas preguntas sobre su orientación sexual (Foto: Instagram / felipe_fort_).

Otra persona le consultó si se consideraba alguien humilde, a lo que él respondió: “No es algo que tenga que contestar yo, el criterio lo tienen ustedes y la gente que me conoce”. Más tarde, el chico de 18 años habló sobre sus planes a futuro y detalló que tiene pensado “trabajar y conocer gente nueva”.

Su estado de ánimo actual fue una de las consultas a las que contestó Felipe. “Últimamente me siento muy bien, con ganas de hacer algunas cosas, especialmente de volver a Argentina a trabajar”, comentó. No es la primera vez que el heredero de la fortuna Fort manifiesta sus ganas de trabajar en el negocio familiar, incluso ya comenzó a sugerir varios cambios dentro de la empresa.

Felipe Fort habló sobre su fanatismo por la Fórmula 1 y su opinión de Milei (Foto: Instagram / felipe_fort_).

Por último, y algo que suele publicar en sus redes, respondió cuál era su favorito en Fórmula 1. “Verstappen y Checo, por lo tanto, sigo a Red Bull. Pero siento que no lo están dejando competir al máximo a Checo. Los hacen por el equipo, pero Checo es good”.