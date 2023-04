Fernando Burlando habló sobre la causa de Jey Mammon: Me estoy separando de su defensa

Cada día hay más información acerca de la denuncia por presunto abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon. Por estas horas, el conductor aterrizó en Madrid, España, para alejarse del escándalo que se vive en Argentina luego de que el joven hiciera público lo que había sucedido entre ellos hace ya unos años atrás.

Pero si buscaba algo de tranquilidad, se esfumó cuando fue abordado por periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) que le preguntaron cómo se sentía. “Muy bien”, respondió el músico, con lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y sin la gorra con la que lo habían fotografiado durante el vuelo.

Jey tampoco quiso revelar cuánto tiempo pensaba quedarse en España, mientras salía del aeropuerto de Barajas y recibía el apoyo de una señora que se acercó especialmente para darle fuerzas. En tanto, a la requisitoria sobre un supuesto enojo con LAM, solo atinó a responder “Gracias”. Luego, la cronista lo consultó puntualmente por qué no había hablado con Ángel de Brito. “Porque no me la pidió”, respondió.

En su momento, cuando Lucas hizo la denuncia correspondiente en la Justicia, Fernando Burlando fue el abogado defensor del cantante y se supo que la causa había sido prescripta. Ahora, años después, el abogado salió a dar la cara por su defendido, aunque en las últimas horas confirmó que se estaría alejando de la defensa.

En Intrusos, el ciclo de América, pasaron al aire un extracto de la entrevista que Burlando concedió a Lorena Maciel, en Radio con vos. Cuando la periodista le preguntó acerca de la estrategia que está manejando, Burlando fue contundente. “Yo me estoy un poco separando de lo que es la problemática de Jey y Lucas , yo trabajé hace dos años en este tema y, lo que dije, a mí me dieron una misión: 'tenés que solucionar esto', entonces yo voy y soluciono. Obviamente tomé un tema muy delicado con la convicción de inocencia, y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales, eso es lo único que te voy a decir, no me quiero involucrar en el tema, es un tema muy sensible donde la gente a veces al no tener conocimiento en profundidad del tema entra realmente en opiniones que pueden ser acertadas o no. Amo la libertad de expresión, que opinen lo que quieran, pero yo realmente en esta segunda fase van a haber otros colegas trabajando”, contó.

Maciel quiso saber si la causa la seguirá teniendo el mismo estudio de Burlando con otros profesionales de su equipo, pero el abogado dijo que todavía no sabe qué decidirá Jey. “De todas maneras, lo que sí te puedo decir es que, primero es un tema sensible, que hay una problemática real, que evidentemente Lucas tiene situaciones de base que hay que abordar y que obviamente en estos casos siempre está bueno no solamente escuchar las dos posturas sino ver también cómo se desarrollan todos aquellos protagonistas que son parte de la prueba, en este caso no se pudo hacer un juicio porque la causa ya habría prescripto. Y la causa es una cuestión de orden público”, concluyó.

Desde el estudio de Intrusos, los panelistas analizaron cuál será la nueva postura de Burlando. “Él como abogado ya actuó, le cerró la causa”, argumentó Marcela Tauro, coincidiendo con Maite que decía que el abogado estaba tratando de evaluar las dos posturas. Pampito reflexionó que es diferente el momento personal que está viviendo ahora Fernando Burlando. “Él ahora está participando en política, no le conviene quedar en el medio de un escándalo como este”, destacó.

Fernando Burlando dejó de ser el abogado de Jey Mammon: el debate en Duro de Domar

El abogado dejó de representar al conductor de Telefe ante la Justicia en la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y el conductor Pablo Duggan opinó esta decisión del letrado. "Burlando se dio cuenta de que una campaña electoral para gobernador y defender violadores podría tener algún problema".

Además, sobre la demanda por falsa denuncia que presentará Mammon contra Benvenuto, Duggan afirmó que "nadie va detenido por falsa denuncia", mientras que la periodista Cynthia García expresó sobre que esto que "eso es el embarracancha de Burlando. Él instala seguramente estas hipótesis".

Por otro lado, el periodista Mariano Hamilton se mostró en contra de la viralización de audios los audios: "No me interpela pasar audios".

Luego, Carla manifestó que tampoco comparte la publicación de audios de Benvenuto a Mammon. "Me parece horrible que lo hayan puesto, dado a conocer", sentenció.

Fahsbender también coincidió en esta línea y aseguró que "cualquier audio de Lucas es hacerle el juego a Jey". Duggan, por su parte, señaló que lo expresado por Benvenuto se trata de "un audio de una persona traumatizada. ¿Qué valor probatorio tiene esto? Ninguno".