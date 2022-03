Flavio Azzaro habló sobre la violación grupal, generó repudio y se defendió

Un grupo de jóvenes violó a una mujer en el interior de un auto, que estaba estacionado en la calle Serrano al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

Este lunes, en Crónica TV, el periodista Flavio Azzaro opinó sobre el hecho y generó un fuerte revuelo sobre el tema porque muchos consideraron que fue una defensa.

"Me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo ese tema", expresó su compañero, Gustavo Chapur.

Enseguida, Flavio Azzaro lo cruzó y exclamó: "Pero si vos quisiste drogarte...".

"Eso no habilita que te viole un grupo de bestias", retrucó Chapur.

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó Azzaro.

Después de escuchar a su colega, Chapur le explicó que estaba equivocado en su punto de vista. "No estaba en capacidad de dar su consentimiento", sentenció.

Flavio Azzaro quedó envuelto en una polémica después de defender a los acusados de violar a una joven en Palermo.

Ante el revuelo que generaron sus dichos en Crónica TV, el periodista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tienen escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!", sostuvo.

Flavio Azzaro quedó envuelto en una polémica por una discusión al aire en Crónica TV. El periodista se refirió al caso de los jóvenes acusados de violar a una mujer en un auto en el barrio e Palermo.

En las redes sociales, se viralizó un fragmento del debate que Azzaro tenía con uno de sus colegas, Gustavo Chapur.

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó el periodista en ese fragmento, que no tardó en replicarse.

En diálogo con Primicias Ya, Azzaro remarcó que el debate fue mucho más extenso y, en las redes, difundieron apenas un recorte de todo lo que se habló al aire.

"Siento que esto es un operación en mi contra y que me quieren perjudicar. Cortaron y viralizaron esa parte, sin poner todo lo que dije antes y después", expresó el conductor de Crónica TV.

En su cuenta de Twitter, Azzaro subió cortes del debate, donde dejaba en claro cuál es su postura sobre los jóvenes acusado de violar a una mujer en Palermo.

"Hay dos puntos que son clave para que estos hijos de puta no zafen, que haya una persona haciendo de guardia y que aparezca una persona que diga 'este me abuso'", dice el periodista en uno de los fragmentos que compartió en dicha red social.