Flavio Azzaro hizo un comentario sobre la comunidad LGTBIQ+ y fue repudiado por Guido Záffora

En las últimas horas, Flavio Azzaro recibió fuertes críticas tras lanzar algunas ironías mientras informaba acerca del incendio que provocaron dos personas en un local LGTBIQ+. “¿Pero hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”, preguntó insistentemente en tono burlón al aire de Crónica.

El comentario y la manera en la que el periodista corrió el foco de la noticia fueron repudiados en Twitter. Incluso, Guido Záffora salió al cruce de su colega.

“Me da mucha pena que un comunicador trate un tema tan delicado de esta forma. Tan despectivo y tan poco empático. Hacés mucho daño. Qué pena por sus compañerxs que no pudieron frenar semejante burrada.”, publicó el panelista de Es por ahí (América).

Molesto por el análisis que hizo Záffora, el integrante de Polémica en el Bar (América) llevó la discusión al plano profesional y lanzó una chicana: “Tranquilo, Guido. No te pongas nervioso. Seguí hablando de la vida privada de la gente en televisión, que esa es tu especialidad. Contar quién se separa, quién engaña? eso sí es hermoso y de buena comunicación”.

Por supuesto que el comunicador especializado en el mundo del espectáculo no se lo dejó pasar. “No entendiste nada. Y sí, me hace mal que un comunicador se exprese de esa manera y falte el respeto a una comunidad que vive siendo discriminada”, arrancó diciendo en su descargo.

Y concluyó: “Hay asesinatos por el odio que vos avalás en video. Destilás veneno. Ojalá el INADI y 'Crónica' despierten”.

El comentario de Flavio Azzaro sobre la comunidad LGTBIQ+ por el que le llovieron críticas

Al aire de Crónica, Flavio Azzaro no tomó con seriedad un hecho contra la comunidad LGTBIQ+ y comenzó un debate fuera de lugar. Reiteradas veces su colega, Carolina Bisgarra, intentó hacerlo recapacitar sobre la gravedad de lo que estaban contando, pero él insistió.

“Quisieron quemar café LGTBQ+. Le tiraron un almohadón incendiado”, leyó la periodista. Azzaro se burló de las siglas de la comunidad y preguntó si él podía asistir al establecimiento: “¿Hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?”. Bisgarra le aclaró que no era así y le remarcó que se estaba desviando de la información en cuestión.

Su colega informaba acerca del ataque a un local inclusivo, cuando el periodista desvió el foco de la cuestión y minimizó lo ocurrido. (Foto: Instagram flavioazzaro)

Ante la insistencia del conductor, su colega reflexionó: “Nosotros no formamos parte de la comunidad, Flavio. Entonces es muy difícil hablar desde afuera. Hay gente que forma parte y necesita hacer esa comunidad y sentirse más cómodo tal vez, más respaldado”.

A pesar de la explicación, él insistió con su argumento: “Yo solo pregunté si podía ir porque si no parece un poco discriminador. A mí que me gustan las mujeres, ¿puedo ir?”.

Luego, mientras su compañera estaba contando que la investigación estaba en curso para dar con los responsables, Azzaro la interrumpió y le consultó acerca del significado del tatuaje que tiene en el brazo. Cansada, ella le pidió “por favor”, pero él le quitó importancia.

“Bueno, ya está no pasó nada. La gente pregunta esas cosas. (...) Entrá a WhatsApp, ¿vos te creés que la gente está preguntando si pasó algo con el almohadón?”, cerró.