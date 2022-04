Flavio Mendoza habló de la charla que tuvo con su hijo sobre su mamá

Flavio Mendoza (47) cumplió el deseo de ser padre soltero a través de la subrogación de vientre. Ahora, el artista se enfrentó a las primeras inquietudes de Dionisio (4) respecto de su madre biológica.

"Él antes decía 'yo tengo papá' y un día él me preguntó 'papá, ¿yo tengo mamá?'. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo 'ah', y quedó ahí", reveló Flavio en una nota con Intrusos.

"Yo le expliqué, pero todavía no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende", continuó.

Al final, Flavio Mendoza contó cuál fue su respuesta a Dionisio sobre el tipo de familia que conforman: "Le dije 'no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, u otros solo mamás".

"Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo 'ah, como la tía Patri', porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás", cerró el productor teatral ante una nota periodística.