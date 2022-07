Flor Peña y Claudia Villafañe se reunieron en Salta para hacer ñoquis

Desde Salta, La Linda, en la casa de campo que Flor Peña tiene en la provincia norteña del país, se reunieron este fin de semana la actriz y su amiga, Claudia Villafañe para hacer los famosos ñoquis de papa de La Tata. Mientras pelaba las papas, Flor, a su estilo, decía: “Yo no pelo papas, mi amor, yo estoy para otras cosas… yo pelo otras cosas”.

Según contaba Flor Peña y Claudia Villafañe en sus videos, el plan no era ponerse a pelar papas, pero ya no había mucho tiempo y debían hacerlo. “No tengo pelapas, porque yo la papa te la meto con la cáscara”, agregó Florencia. FLOR PEÑA Y CLAUDIA VILLAFAÑE VIAJARON A SALTA PARA HACER ÑOQUIS.

“En el tiempo que yo te pelo la papa, Claudia ya te tiene listo los ñoquis, ¡pero bueno!”, comentaba la actriz, mientras cortaba, con mucha paciencia y de a poco, las papas para que la ganadora de MasteChef Celebrity, pudiera hacer sus famosos ñoquis.

Resulta que Florencia Peña no tenía ollas en su casa de campo, así que debieron salir a buscarlas de manera urgente, para poder hacer el almuerzo del domingo. “Yo necesito una que no se me pegue la salsa”. Ambas buscaron en la alacena, pero solo hallaron una, que podría servir para hervir los ñoquis y nada más. “Bueno, los ñoquis, salen o salen”, comentó Peña. FLOR PEÑA Y CLAUDIA VILLAFAÑE VIAJARON A SALTA PARA HACER ÑOQUIS.

Como plan B, Florencia Peña se calzó una campera y salió a buscar una vecina para que le prestara una olla, para que Claudia pudiera cocinar bien y como corresponde. “La señora quiere estofado”, dijo Flor. Como aporte a la tarde de almuerzo en casa, Flor peña salió en búsqueda de la olla: “Voy a buscar la olla, para que vean, acá, somos un equipo, mi amor”.

El pedido de Claudia Villafañe al ver la cocina vacía de Flor Peña

Claudia Villafañe salió, en un descuido, de Flor Peña, y habló en una de las historias de la actriz, que por favor, le proveen a Peña de utensilios de cocina. “Vengo a Salta, a esta casa para cocinar y no hay nada. No hay cucharas, no hay platos hondos, ¡Por favor, les pido!”. FLOR PEÑA Y CLAUDIA VILLAFAÑE VIAJARON A SALTA PARA HACER ÑOQUIS.

En medio del desopilante momento y el acting de la exesposa de Diego Maradona, Flor Peña, entre su humor y las risas, le dijo que eran personas que habían atravesado por situaciones complicadas, así que había que arreglarselas con lo que había en casa. Finalmente, llegó la hora de almorzar, Flor se encargó de poner la mesa y aclaró que los ñoquis los van a comer en plato playo, porque no tiene más. “No hay platos hondos, no hay cucharas, pero vamos a comer con lo que haya. ¡Qué le vamos a hacer! Hay cariño y hay corazón”, expresó Flor Peña.