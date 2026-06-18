Flor Peña habló tras difundir la fake news de la muerte de Jorge Messi: "Nunca quise lastimar a nadie"

La controversia se desató durante la emisión de "El Show del Verano" en Luzu TV, cuando Florencia Peña interrumpió la transmisión para comunicar una información que resultaría ser falsa: que "acaba de morir el papá de Messi", en referencia a Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Según el relato posterior de la conductora, la información le llegó en tiempo real durante el vivo a través del auricular de producción, en un contexto de alta dinámica televisiva. La noticia generó de inmediato confusión y alarma en el estudio, al tratarse de un anuncio de fuerte carga emocional y repercusión pública.

Minutos después de haberla dado al aire, Peña corrigió la información y pidió disculpas, reconociendo que había confiado en el dato sin realizar verificación alguna. El episodio se convirtió rápidamente en una fake news televisiva de alto impacto, con consecuencias inmediatas tanto en el plano profesional como mediático.

Las disculpas públicas y el descargo entre lágrimas

En diálogo con Yanina Latorre en el programa "SQP" (América TV), Florencia Peña realizó un extenso y emocional descargo, en el que asumió la responsabilidad del error mientras se mostraba visiblemente afectada y llorando.

"Cometí un error, me confundí. Ellos saben, en Luzu, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas", expresó la conductora.

Peña explicó que no estaba siguiendo redes ni dispositivos durante la transmisión y que confió plenamente en la información recibida desde su equipo de producción:

"Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije".

Asimismo, remarcó que no tiene relación con el ejercicio periodístico ni con la búsqueda de primicias:

"No sé dar primicias, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer".

Responsabilidad, emociones y el pedido de disculpas a la familia Messi

Durante el mismo móvil, la conductora profundizó en su arrepentimiento y reiteró su pedido de perdón, asegurando que la situación la tomó completamente por sorpresa:

"Pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y juré por mis hijos que pensé que estábamos boludeando mientras todo el mundo hablaba de algo duro y difícil".

En ese marco, agregó que su intención fue evitar una actitud poco empática, lo que terminó derivando en el error:

"Me sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí".

Peña también detalló que intentó comunicarse con Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, a quien le envió un mensaje personal para expresar sus disculpas. Según explicó, aún no recibió respuesta, aunque aclaró que no esperaba necesariamente una devolución:

"Le dejé un mensaje a Celia... para darle solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó. No tuve, ni tampoco pretendo que me conteste".

La dinámica interna, la producción y la defensa de su accionar

La conductora insistió en que la información fue transmitida como validada por su equipo de producción y que ella actuó en función de ese respaldo:

"Si vos tenés una productora que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice 'está pasando esto'... Distinto hubiera sido que yo lo estuviera mirando y yo me mandara".

A lo largo de su descargo, reiteró su asunción de responsabilidad directa:

"Fui yo la que lo dije y me hago cargo, chicos".

También remarcó la ausencia de intención de daño:

"No fue para nada mi intención. No trabajo de eso, no sé hacerlo y lamento mucho si lastimé a alguien".

La salida del programa y la decisión con Nicolás Occhiato

El episodio tuvo consecuencias directas en su continuidad laboral. Peña confirmó que mantuvo una conversación con Nicolás Occhiato, titular de Luzu TV, junto a Guido.

"Hablamos los tres, Nico, Guido y yo. Ellos saben cómo fueron las cosas, así que no se enojaron conmigo".

La decisión de su desvinculación de "El Show del Verano" fue definida como consensuada:

"Fue de común acuerdo. Charlamos un rato y quedamos en que era lo mejor ahora. Y yo no puedo volver. Nuestro programa es alegría. No es momento".

Peña también señaló que, por el contexto generado, no contempla un regreso inmediato al ciclo, marcando así el cierre de una etapa dentro del programa.

Un episodio que reconfigura el vínculo entre televisión, redes y responsabilidad

El caso de Florencia Peña expone con crudeza la fragilidad de la información en vivo y el impacto de las fake news en entornos mediáticos de alta exposición. Entre disculpas públicas, decisiones empresariales y un fuerte desgaste emocional, el episodio deja una marca significativa tanto en la trayectoria de la conductora como en el programa que integraba.