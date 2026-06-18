"Sanción contundente": Occhiato luego de que Flor Peña brindó información falsa al aire

La difusión de información no confirmada volvió a quedar en el centro de la escena luego de un episodio ocurrido en una transmisión de Luzu, donde la actriz Florencia Peña comunicó al aire una versión falsa vinculada con la salud de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi. El hecho generó una fuerte repercusión en redes sociales y motivó una inmediata reacción por parte de Nicolás Occhiato, creador de contenido y director de la plataforma de streaming, quien calificó lo sucedido como un error inadmisible y anunció que se tomarán medidas internas.

La controversia se produjo en medio de los rumores que circularon durante las últimas horas acerca del estado de salud de Jorge Messi. En ese contexto, Peña reprodujo al aire una versión que aseguraba el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina. Sin embargo, dicha información era falsa y posteriormente fue desmentida por la propia familia Messi mediante un comunicado oficial.

Información difundida sin confirmación

La situación se originó cuando Florencia Peña se hizo eco de un rumor que todavía no había sido confirmado por ninguna fuente oficial. La actriz comunicó la versión como una noticia cierta durante la transmisión, generando un inmediato impacto entre los espectadores y una rápida propagación del contenido en redes sociales.

Con el correr de los minutos, la repercusión del episodio creció y comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos por la difusión de una información de semejante sensibilidad sin la correspondiente verificación.

La noticia resultó ser falsa y fue desmentida por la familia de Lionel Messi, que aclaró que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, pero que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente.

La retractación de Florencia Peña

Ante la magnitud que tomó el episodio, Florencia Peña decidió rectificar sus declaraciones y ofreció una explicación sobre lo ocurrido. La actriz reconoció públicamente el error y sostuvo que había recibido la información durante la transmisión sin haber podido corroborarla previamente.

"Es fake, me lo tiraron por acá y yo no estaba mirando. Esto pasa en la comunicación, ya no entendés bien qué es fake y qué es real, hay que poner todo en tela de juicio. Te podés comer la curva, pedimos disculpas", expresó.

Con esas palabras, Peña admitió que la información difundida no era correcta y pidió disculpas por haber contribuido a la circulación de una versión falsa.

La reacción de Nicolás Occhiato

Minutos después de la retractación de la actriz, Nicolás Occhiato utilizó la red social X, anteriormente conocida como Twitter, para manifestar su postura respecto de lo sucedido. El director de Luzu expresó un fuerte desacuerdo con lo ocurrido durante la transmisión y remarcó que ese tipo de situaciones no representan los valores comunicacionales que busca transmitir el medio.

"Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes; no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total", escribió.

El mensaje evidenció el malestar de Occhiato frente a una situación que rápidamente escaló más allá de la propia transmisión y se convirtió en tema de debate en redes sociales.

Anuncio de medidas internas

Además de expresar su rechazo, Occhiato adelantó que el episodio tendrá consecuencias dentro de la estructura de Luzu. En su publicación, el conductor y empresario señaló que se realizará una revisión interna para analizar lo sucedido y determinar responsabilidades.

"Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar", concluyó Occhiato.

El impacto de la desinformación

El episodio se produjo en un contexto especialmente sensible debido a los rumores sobre la salud de Jorge Messi, una situación que ya generaba preocupación pública y atención mediática. La difusión de una versión falsa relacionada con un supuesto fallecimiento incrementó la repercusión del tema y derivó en una rápida respuesta tanto de la familia Messi como de los responsables del espacio donde se emitió la información.

Mientras la familia del futbolista salió a aclarar oficialmente que Jorge Messi se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente, el episodio abrió un nuevo debate sobre los procesos de verificación en los medios y plataformas de comunicación en vivo.

En este caso, la propia protagonista del error reconoció la equivocación y pidió disculpas, mientras que Nicolás Occhiato tomó distancia de lo sucedido, expresó su indignación y anunció medidas concretas dentro de Luzu, al considerar que la difusión de una información falsa de semejante gravedad constituye un hecho inadmisible.