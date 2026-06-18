La polémica por la publicidad de apuestas con Maradona creado con IA

En el inicio del Mundial 2026, el nombre de Diego Armando Maradona volvió a ocupar un lugar central en la conversación pública, aunque esta vez por motivos ajenos a la competencia deportiva. Una casa de apuestas lanzó una campaña publicitaria utilizando una imagen del ex capitán de la Selección argentina creada mediante inteligencia artificial, una decisión que rápidamente desencadenó una fuerte polémica y una ola de reacciones en distintos ámbitos.

La difusión del spot generó un amplio repudio en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la utilización de la figura del astro argentino en una promoción vinculada a las apuestas. La controversia se instaló rápidamente entre los seguidores del exfutbolista, quienes manifestaron su desacuerdo con la iniciativa y expresaron su preocupación por el significado simbólico de la campaña.

El rechazo de los fanáticos

Las críticas se concentraron especialmente en la idea de que Maradona jamás habría aceptado promocionar plataformas de apuestas. Quienes cuestionaron la publicidad sostuvieron que la utilización de una versión digitalizada de su imagen resulta incompatible con los ideales históricos que identificaron al exjugador a lo largo de su vida pública.

Para muchos fanáticos, la recreación digital del rostro de Maradona para una campaña de estas características representa una falta de respeto a su memoria. La discusión trascendió el ámbito publicitario y se convirtió en un debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial aplicada a figuras públicas fallecidas y sobre la utilización comercial de su legado.

La repercusión del caso fue inmediata y multiplicó las opiniones encontradas acerca de quiénes tienen la potestad de decidir sobre el uso de la imagen de uno de los mayores ídolos deportivos de la historia argentina.

La preocupación por la ludopatía y el contexto social

La polémica adquirió una dimensión aún mayor debido al contexto social mencionado en torno al crecimiento de la ludopatía online entre los jóvenes argentinos.

Según se destacó, durante el último tiempo el país registró un crecimiento preocupante y sostenido de esta problemática. En ese escenario, la aparición de una campaña publicitaria masiva relacionada con una plataforma de apuestas profundizó las inquietudes expresadas por especialistas, docentes y familias.

El debate público se vio atravesado por dos cuestiones simultáneas:

La utilización de la imagen de Diego Maradona mediante inteligencia artificial.

La promoción de una actividad vinculada a las apuestas en un contexto de preocupación por la ludopatía online.

Esta combinación convirtió al spot en uno de los temas más comentados desde el inicio de la Copa del Mundo.

La intervención de Fernando Burlando

Ante la magnitud de la controversia, Fernando Burlando decidió pronunciarse públicamente para aclarar el origen de la autorización que permitió la realización de la campaña.

El abogado representa legalmente a Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista y de Claudia Villafañe. Sus declaraciones aportaron detalles sobre el proceso mediante el cual se autorizó la utilización de la imagen de Diego. "Obviamente está prestada la conformidad para que utilicen la imagen de Diego", afirmó Burlando, confirmando que la empresa actuó dentro de un marco legal habilitado por quienes administran actualmente los derechos correspondientes.

La declaración modificó el eje de la discusión pública. Si bien las críticas hacia la campaña continuaron, la atención comenzó a centrarse en las decisiones adoptadas por quienes administran legalmente el legado comercial del exjugador.

Una decisión tomada por mayoría entre los herederos

Burlando también reveló que no existió unanimidad entre los herederos respecto de la autorización otorgada para la campaña. "No todos los hijos estaban de acuerdo, pero la decisión se maneja de manera muy democrática", explicó el letrado.

De acuerdo con sus declaraciones, hubo posiciones divergentes entre los cinco herederos directos de Maradona. Sin embargo, la resolución final surgió a partir de la postura mayoritaria.

El grupo de herederos está integrado por:

Dalma Maradona.

Gianinna Maradona.

Diego Junior.

Jana Maradona.

Dieguito Fernando.

En el caso de Dieguito Fernando, al ser menor de edad, actúa representado legalmente por su madre, Verónica Ojeda. La decisión sobre el uso de la imagen del exfutbolista quedó así vinculada a un mecanismo de administración compartida entre quienes poseen actualmente los derechos sobre su figura y sus marcas.

El control del legado de Diego

La situación actual es consecuencia directa de una resolución judicial adoptada a fines de 2025. Según se informó, la Justicia otorgó de manera definitiva el control total de las marcas y de la imagen de Diego Armando Maradona a sus hijos legítimos. A partir de esa decisión, la administración del legado comercial del exfutbolista quedó bajo la responsabilidad exclusiva de los cinco hermanos.

Este esquema centralizó las decisiones vinculadas a los derechos de imagen, las autorizaciones comerciales y las distintas iniciativas relacionadas con la explotación de la figura pública de Maradona.

La reciente controversia por la campaña de apuestas creada mediante inteligencia artificial constituye una de las primeras grandes discusiones públicas surgidas tras aquella resolución judicial. Mientras el spot continúa generando reacciones encontradas, las declaraciones de Fernando Burlando dejaron en claro que la utilización de la imagen del ídolo contó con autorización formal de quienes administran actualmente sus derechos, aunque esa determinación no haya sido compartida por la totalidad de los herederos y continúe alimentando un intenso debate social y mediático.