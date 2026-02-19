Fotos en Nueva York encendieron rumores de romance entre Pedro Pascal y un argentino

En el hermético universo de las estrellas de Hollywood, pocas figuras han logrado preservar su intimidad con tanto celo como Pedro Pascal. Sin embargo, el pasado fin de semana de San Valentín en la ciudad de Nueva York parece haber marcado un punto de inflexión en la narrativa pública del actor. Las recientes fotografías captadas por diversos paparazzi y difundidas por medios de alcance global han situado al protagonista de grandes éxitos en el centro de una ola de especulaciones sentimentales junto a un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la moda: el argentino Rafael Olarra.

La secuencia de los hechos, reconstruida a través de los reportes de portales estadounidenses de referencia como TMZ, sitúa a la pareja en una actitud de notable cercanía. Según las descripciones del medio, "Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente". Las cámaras los registraron inicialmente durante un recorrido por el Lower East Side, uno de los barrios más vibrantes de Manhattan, donde la complicidad fue el factor común de la jornada.

El itinerario de la pareja incluyó elementos clásicos de una cita romántica, es decir, paseos y gestos de afecto. En las imágenes captadas, se observa al diseñador argentino posando su brazo sobre el actor mientras ambos compartían risas y caminaban del brazo.

A esto sumaron un almuerzo compartido y una cita en el cine. Ambos fueron fotografiados sentados disfrutando de la nueva versión cinematográfica de "Cumbres Borrascosas", la icónica novela de Emily Brontë, protagonizada en esta ocasión por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Esta actitud relajada y abierta de Pascal ha sorprendido a sus seguidores habituales, dado que el intérprete chileno rara vez se muestra tan cómodo ante la lente pública en situaciones de índole personal.

¿Quién es Rafael Olarra?

La viralización de estas imágenes trajo consigo una confusión mediática inicial sobre la identidad del acompañante de Pascal. Debido a la coincidencia de nombres, algunos medios señalaron erróneamente que se trataba del exfutbolista chileno homónimo. No obstante, el propio deportista se encargó de desmentir la versión con humor a través de sus redes sociales publicando un irónico: "¡Me voy a Hollywood!".

El verdadero protagonista de esta historia es un director de arte argentino, nacido en Buenos Aires y criado en la ciudad de Gualeguaychú. Con una sólida formación académica en la Universidad del Cine, Olarra ha construido una carrera de prestigio internacional en el ámbito creativo. Entre sus hitos profesionales destacan:

Colaboraciones de élite: Ha trabajado estrechamente con figuras de la talla del fotógrafo Mario Testino.

Liderazgo en la moda: Ha encabezado campañas para revistas de renombre mundial, consolidándose como un referente en la industria.

Historial sentimental: Olarra no es ajeno al interés mediático, ya que mantuvo una relación pública con el actor galés Luke Evans entre los años 2020 y 2021.

La paradoja de la privacidad

Para Pedro Pascal, este episodio representa un desafío a su habitual hermetismo. Durante años, el actor evitó confirmar o desmentir cualquier detalle sobre su orientación sexual o sus vínculos afectivos. En una entrevista concedida a Vanity Fair, el chileno reflexionó sobre su ascenso meteórico y la percepción que el público tiene de él, preguntándose con ironía: "¿Qué ha pasado culturalmente para que le guste a la gente un viejo como yo?".

En dicho espacio, Pascal también buscó desmontar la etiqueta de ser una "persona muy reservada", asegurando que se siente perplejo ante tal descripción porque se considera lo opuesto. Sin embargo, reconoció los peligros de la sobreexposición: "Si mantener una relación ya de por sí puede llegar a ser complejo, estar bajo los focos de todo el mundo solo puede complicar las cosas".

A pesar de que ni el actor ni el director de arte han emitido declaraciones oficiales, la evidencia visual de su cercanía en Nueva York ha sido suficiente para que la prensa internacional hable de un romance incipiente. Lo que resta es observar si esta aparición marca el inicio de una etapa de mayor apertura para Pascal o si, por el contrario, reforzará las barreras de una privacidad que hoy, tras los flashes de San Valentín, parece haber cedido ante el interés del mundo entero.