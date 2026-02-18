Nicki Nicole reprogramó su show en el Teatro Colón por el paro general

La cantante Nicki Nicole confirmó la postergación del show sinfónico que tenía previsto ofrecer este jueves en el Teatro Colón, en el marco del paro nacional convocado por la CGT. La decisión, según expresó la propia artista, le genera un profundo pesar, aunque al mismo tiempo reconoció la relevancia institucional y social de la jornada.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, la joven cantante se dirigió a su público con palabras cargadas de emoción y responsabilidad. La producción del espectáculo resolvió reprogramar el recital ante el alcance de la medida de fuerza, convocada para expresar la oposición a la Reforma Laboral propuesta por el gobierno, que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados, luego de haber sido aprobada en el Senado la semana anterior.

Un sueño postergado en un escenario emblemático

El concierto sinfónico en el Teatro Colón representaba para Nicki Nicole un hito artístico de enorme significado. Así lo dejó en claro en su mensaje público: "Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo".

La referencia no es menor. El Teatro Colón es uno de los escenarios más emblemáticos del país y, para cualquier artista, constituye una instancia de consagración y madurez profesional. En ese contexto, la presentación sinfónica implicaba un paso significativo en la carrera de la cantante, tanto por el formato del espectáculo como por el valor simbólico del lugar elegido.

La artista fue enfática al expresar su sentir frente a la postergación: "Me duele muchísimo tener que postergarlo". La frase resume la dimensión emocional de la decisión, atravesada por la expectativa personal y la ilusión compartida con su público.

Un "día muy importante para el país"

En el mismo mensaje, Nicki Nicole subrayó que la jornada del paro nacional trasciende el ámbito artístico. "Mañana es un día muy importante para el país, creo en el derecho de los trabajadores para expresarse y acompañarse", afirmó.

Con estas palabras, la cantante contextualizó la postergación dentro de un escenario más amplio, marcado por la convocatoria de la CGT a una medida de fuerza nacional. El paro fue organizado para manifestar la oposición a la Reforma Laboral impulsada por el gobierno, iniciativa que será tratada este jueves en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobada en el Senado la semana anterior.

La decisión de la producción del espectáculo de reprogramar el recital responde directamente a ese marco. La magnitud de la convocatoria sindical y el impacto del paro nacional en la actividad general del país motivaron el cambio de fecha, priorizando el desarrollo del evento en condiciones adecuadas.

Nueva fecha confirmada

Lejos de cerrar el mensaje en la frustración, la artista eligió enfocarse en el reencuentro con su público. "Por eso vamos a reencontrarnos el viernes 20 de febrero, para vivir esa noche como se merece. Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre. Los amo", concluyó.

De este modo, quedaron confirmados los siguientes puntos:

Show original: jueves, en el Teatro Colón.

Motivo de postergación: paro nacional convocado por la CGT.

Contexto del paro: oposición a la Reforma Laboral propuesta por el gobierno.

Situación legislativa: la iniciativa será tratada en la Cámara de Diputados y ya fue aprobada en el Senado la semana anterior.

Nueva fecha del recital: viernes 20 de febrero.