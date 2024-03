Furia durmió abrazada a Mauro en GH y sorprendió a todos: mimos, cucharita y polémica en las redes

Juliana Scaglione quedó impactada desde el primer segundo en que Mauro Dalessio entró a Gran Hermano (Telefe). Tal es así que en varias ocasiones buscó dejarle en claro lo que siente por él.

En las últimas horas se difundió en las redes sociales un video donde se los ve acostados en la misma cama en una posición muy amorosa. Además, los fanáticos del reality destacaron que ella “le hace mimitos” al nuevo jugador.

Si bien algunos espectadores se enternecieron con las imágenes, otros aseguraron que todo es parte de una estrategia de Mauro. “Él no me gusta, pero déjenla comer y después lo rajamos”, expresó una usuaria de X (ex Twitter).

“Vayan a gritarle que se aleje de Mauro”, opinó otra internauta para que alguna persona se acerque a la casa y le de la advertencia a Juliana. “Los dos se usan entre ellos y no está mal”, señalaron también haciendo referencia a que solo se trata de un juego.

Furia es, sin dudas, una de las jugadoras más queridas de Gran Hermano. Por eso, sus fanáticos están pendientes de todos sus comportamientos dentro de la casa. En esta ocasión, varios de sus admiradores aseguraron que quedarán atentos a las actitudes que Dalessio tenga hacia Scaglione.

El momento hot de Furia con Mauro en la fiesta de Gran Hermano

El viernes pasado, los participantes tuvieron una fiesta y Furia se mostró muy cercana a Mauro. El jugador, que entró hace una semana a la casa, se ganó la atención de la entrenadora desde el primer instante en que ingresó al reality.

Él fue el primero en tomar la iniciativa y le agarró la cara a la doble de riesgo para besarla. “Pará bolud...”, acotó ella, aunque después le siguió la corriente.

Luego de eso, se dieron un beso que duró aproximadamente 15 segundos y no pasó inadvertido para los fanáticos del reality. “Cata me va a matar”, comentó Furia. “Se re comieron”, “Ningún boludo el nuevo” y “Furia no pierde el tiempo”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar del revuelo que generó el momento, no es la primera vez que Mauro se besa con la participante. El martes pasado, el nuevo hermanito y la jugadora más polémica de la casa se besaron en los pasillos antes de ir a dormir. “¡Se rechaparon!”, había exclamado Rosina Beltrán, que vio la secuencia. “No, fue un beso nada más”, dijo la líder de la casa. Inmediatamente, el exrugbier redobló la apuesta y fue a buscarla de nuevo.