Furia intentó provocar a Martín Ku y casi golpea al perro Arturo: el video

Con la mirada puesta sobre la última gala de eliminación que será este lunes, Juliana “Furia” Scaglione pone en marcha todas sus estrategias para desestabilizar a Martín Ku. Pero esta vez, un pequeño incidente que involucró al perro Arturo, generó cierta tensión entre ellos, aunque no pasó a mayores.

Un nuevo tape que comenzó a viralizarse en redes, muestra a Furia, los Bros y Darío en medio de una dinámica que consistía en lanzar varios discos. La jugadora vio al cachorro acostado en el área de juego y en un intento de integrarlo, lanzó al aire uno de los platillos, pero al caer casi lo golpeó, al punto de asustarlo.

Martín y Darío se quedaron viendo la escena completamente tensos y cruzaron miradas, pero decidieron no hacer ningún tipo de comentario. Antes del juego, la entrenadora despachó algunos insultos contra el grupo en el living, y lo mismo ocurrió mientras se divertían en el jardín.

En redes, nuevamente hubo un fuerte debate sobre este clip. Mientras algunos defendían que el material del esférico es liviano y no podía causarle daño al perro, otros se descolocaron ante la actitud de la participante: “Sabía que se la iba agarrar con Artu, ¡pobrecito!”; “le podría haber pegado, es desesperante”, “Es capaz de agredir a Arturo para provocar otro episodio con Martín.”, fueron algunos comentarios que los internautas dejaron caer en la publicación.

Una testigo reveló lo que no se vio de la violenta pelea entre Furia y Martín Ku

Martín Ku se convirtió en el nuevo objetivo de Juliana “Furia” Scaglione, y las peleas entre ellos se intensificaron en las últimas 24 horas. Tras salir de la casa de Gran Hermano (Telefe), Marisol, la novia del chino, reveló que la producción del reality no mostró los insultos que ella habría recibido por parte de Furia.

En el streaming Insiders (Telefe), la influencer describió detalles de cómo fue atacada por la jugadora: “Vino y me gritó 'codiciosa de m... ¿Qué más quéres? Ya tenés la casa y el perro', y también me dijo 'envidiosa'. Ahí Martín me separa y me lleva a la parte de la parrilla, que eso sale en el video de ayer”.

Marisol ingresó a la casa más famosa junto a varios familiares de los participantes que aún siguen en juego. Su estadía causó malestar en Juliana y esto provocó una fuerte discusión entre ella y Martín. Él tomó la decisión de desvincular a su pareja del juego para evitar que la polémica “hermanita” se ensañara aún más contra ella.

Pero no conforme con su experiencia personal dentro del juego, la influencer expuso afuera a la producción de Telefe por permitir a Furia sobrepasar límites. Además, cruzó al panelista Gastón Trezeguet, quien la acusó de arruinar la participación de su novio en el reality: “¿Qué significa perder el juego? ¿Esto es Gran Hermano o Gran Furia?”.