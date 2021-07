Furioso: Tinelli culpó a las autoridades del canal por el bajo rating de "ShowMatch"

No es novedad que Showmatch La Academia no funciona del todo bien. Y aunque desde hace algunas semanas Marcelo Tinelli y la producción se encuentran llevando adelante varios cambios e incorporaciones, los números no mejoran y Telefe continúa imponiéndose con la telenovela Doctor Milagro.

Pero esta noche, algunos minutos antes de que comenzara una nueva emisión del programa, Marcelo Tinelli realizó una publicación que dejó boquiabierto a más de uno.

Como queriéndose lavar las manos por el bajo rating de Showmatch La Academia, el mítico conductor escribió en su cuenta de Instagram: "Una gran remada en dulce de leche, todos los días. Ojalá en algún momento se hagan cargo".

Aunque no aportó mayor información, todo parece indicar que Marcelo Tinelli culpó a TeleNoche por las bajas marcar del ciclo que conduce. Cabe destacar que este jueves, el noticiero de Canal 13 logró un promedio de cinco puntos y la competencia superó los diez.



