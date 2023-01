Gerard Piqué se desquitó con sus empleados: hizo un despido masivo en su empresa

Gerard Piqué sigue acumulando escándalos. Horas después de que se rumoreara que había engañado a Clara Chía Marti con una abogada, salió a la luz que este viernes mandó a echar a muchos de los empleados de su empresa Kosmos. “Despidió a varios, algunos de ellos muy cercanos a él. No tuvo la valentía ni de hacerlo personalmente”, disparó Jordi Martin, el paparazzi que siguió sus pasos y los de Shakira durante una década.

El hombre también agregó que el malestar en la compañía es muy grande. “Me aseguran que al sentirse traicionados pueden salir muchos trapos sucios”, anticipó. Sin embargo, al deportista eso no le quita el sueño, ya que estaría planeando su boda con su novia.

Según Mhoni Vidente, la pareja pasará por el Registro Civil entre el 2 y 14 de febrero. La primera fecha es el cumpleaños número 36 del exdefensor del Barcelona, mientras que la última se celebra el día de San Valentín. Por ahora todo es un verdadero misterio, pero Piqué siente que no tiene paz tras el lanzamiento de la Music Sessions #53 de Bizarrap, donde suexmujer se vengó de él dando algunos detalles de la separación. En Kosmos, Gerard Piqué tiene la oficina llena de retratos de Shakira. (Foto: instagram/elgordoylaflaca)

Aseguran que Piqué estuvo arrepentido de haber engañado a Shakira

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio de 2022. Sin embargo, el vínculo había terminado dos meses antes, cuando ella descubrió que la había engañado. En mayo, el futbolista se arrepintió de haberla dejado y fue a rogarle perdón, pero la cantante se lo negó y poco después mandó a difundir el famoso comunicado donde pidió respeto por sus dos hijos. Clara Chía Marti y Gerard Piqué están enamoradísimos. (Foto: instagram/clarachia5)

Con el corazón destrozado, la colombiana también enfrentó otros momentos dramático de en su “maldito” 2022: las reiteradas internaciones de su padre. Por eso en una parte de su hit con Bizarrap dijo que el deportista desapareció cuando ella más lo necesitaba. Además, en otra estrofa añadió: “Contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques”.

Tras el furor por la Music Sessions #53, la expareja volvió a reencontrarse en la casa donde convivían, ya que el exdefensor del Barcelona se acercó para buscar a sus hijos. La visita se llevó con absoluta normalidad pese a la gran cantidad de fotógrafos que se amontonaron en el lugar.