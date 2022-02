Gianola, complicado: renunciaron sus abogadas

Fabián Gianola, cada vez más complicado y solo. El periodista especializado en policiales, Pampa Mónaco fue el encargado de dar la noticia: “Fabián Gianola se quedó sin una de sus abogadas. La Dra. Stella Maria Tomizzi presentó su renuncia a la defensa del actor”, informó y, al minuto, tras recibir un mensaje en su celular, confirmó que su socia, la abogada Evelyn Andriozzi había elegido el mismo camino.

A la hora de hablar de las razones de las renuncias, el periodista leyó al aire uno de los mensajes que Tomizzi le habría enviado: “Principalmente porque no se cumplió con el pacto cuota litis (sus honorarios) y además por cuestiones personales en relación al nuevo abogado, no a mi cliente. Es ultramachista y discrepamos completamente en todo, no soporto esa discriminación a la mujer y es más fuerte que yo”, expresó, haciendo referencia, sin nombrarlo, al abogado Adrián Tenca, con quien compartían la defensa de Gianola.

Gianola, “desesperado y solo”

“Es el peor momento de Fabián Gianola. En el día de hoy se dio a conocer la renuncia de las abogadas, tanto de Andrioli como de Tomizzi”, contó por su parte Daniel Ambrosino en Intrusos. Con el papel de la renuncia en la pantalla gigante de fondo, Florencia de la V se preguntó “¿no lo quieren ni sus abogadas?”

“Abandonado, desesperado, triste”, comenzó a describir el periodista la situación del actor. Luego reveló que según le cuentan del entorno cercano, “a todos les pide por favor, y la frase es textual es ´no me abandonen. Estoy desesperado. No me dejen solo”. De inmediato, Ambrosino agregó que, además, está asustado y que también se siente mal físicamente y Lucas Bertero reveló que está encerrado en su casa y que “no puede salir ni a comprar una botella de agua”.

Luego de remarcar que Gianola enfrenta denuncias judicializadas y denuncias públicas, Florencia de la V recordó la entrevista que le hicieron en el programa en la emisión de ayer a Tomizzi y disparó: “A sus abogadas les falta conocer sobre perspectiva de género”. Por su parte, Ambrosino explicó que las letradas renunciaron después de esa nota y que Gustavo D'Elia,, el abogado defensor de Viviana Aguirre y Julia -dos de las cuatro mujeres que acudieron a la Justicia- le mandara una carta documento a Tomizzi porque lo acusó de hacer una operación con el caso.

En efecto, ayer, Tomizzi señaló que hay una operación detrás de las denuncias y que lo que hace la defensa de las mujeres que acudieron a la Justicia es revictimizarlas. “Si yo fuera abogada de las víctimas, les explicaría la diferencia entre cada uno de los delitos y les hablaría de prescripción. ¿Por qué? porque poner una víctima de violencia de género, sabiendo que es un caso prescripto, la verdad es que es revictimizar a la víctima, hacerla pasar por un proceso innecesario sabiendo que no conlleva a nada”, expresó.

“Están utilizando a las víctimas para hacer este juego de abogados. Es mi pensamiento. Yo pienso que acá hay algo mas grave y que quieren ir contra la UFEM”, dijo, en referencia a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y apuntó sin nombrarlos contra los abogados de las denunciantes, Gustavo D'Elia,