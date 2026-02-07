Gimena Accardi volvió a hablar sobre su infidelidad a Nicolás Vázquez

Gimena Accardi luego de varios meses, volvió a referirse públicamente al momento en el que decidió contar que le había sido infiel a Nicolás Vázquez.

La actriz había realizado esa revelación en el programa Olga, en un contexto marcado por versiones cruzadas y críticas que, en aquel momento, apuntaban directamente contra el actor como responsable de la ruptura.

En medio de ese escenario, Accardi optó por tomar la palabra y asumir su parte de los hechos, con el objetivo de frenar los señalamientos hacia quien había sido su pareja durante años. Lejos de considerar aquella exposición como un error, sostuvo que fue una decisión necesaria.

Sin embargo, en diálogo con Catalina Dlugi para el programa radial La Once Diez, la actriz reafirmó su postura y aseguró no arrepentirse de haber hablado públicamente sobre la infidelidad. "Siempre hablé con mucha libertad y no me arrepiento de haber dicho lo de la infidelidad porque se estaba acusando a Nico de cosas que no", expresó.

Accardi remarcó que buscó hacerse cargo de la situación y que debía ponerle fin a las versiones que circulaban en el ambiente. Por otra parte, la actriz aseguró haber actuado de acuerdo a sus convicciones.