Aseguran que Facundo Arana habría superado a María Susini

Tras su separación de María Susini luego de casi dos décadas de relación y una familia en común, Facundo Arana se destacó por su cercanía con la actriz Gabriela Sari, a partir de distintas interacciones públicas que se dieron en redes.

Ambos mantienen una amistad de muchos años, pero en las últimas semanas seguidores y panelistas pusieron la lupa en gestos e intercambios que podrían indicar algo más que un simple vínculo amistoso.

A través del periodista Fede Flowers, las versiones tomaron fuerza luego de una publicación de Arana en Instagram donde se lo ve relajado y sonriente.

Entre las respuestas, sobresalió un mensaje de Sari con la frase "puro amor", que fue especialmente destacado.

Los rumores crecieron aún más cuando Sari subió un conjunto de fotos en las que aparece Arana junto a su hija, de su relación con Rulo Schijman, durante un día de playa.

A partir de esa publicación, también reapareció una imagen de 2022 en la que Sari se mostraba abrazada a Arana con la frase "sos todo lo que está bien", material que en su momento no generó repercusión pero que ahora se lo de otra manera.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores confirmó públicamente que exista una relación sentimental.