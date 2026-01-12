Globos de Oro 2026: todos los ganadores, las sorpresas y lo mejor de una gala

La temporada de premios en Hollywood comenzó oficialmente con una nueva edición de los Globos de Oro 2026, que se celebró en el tradicional Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills y reunió a las figuras más destacadas del cine y la televisión mundial. Con producciones ambiciosas, nombres consagrados y varias sorpresas entre los ganadores, la gala volvió a convertirse en el primer gran termómetro de cara a los premios Oscar.

La ceremonia, conducida por la comediante Nikki Glaser, combinó glamour, momentos emotivos y discursos con fuerte contenido artístico y político. En términos de premios, las grandes triunfadoras de la noche fueron "Una batalla tras otra" y "Pecadores" en cine, mientras que en televisión la miniserie "Adolescencia" se impuso con contundencia en sus respectivas ternas.

En el rubro cinematográfico, el Globo de Oro a Mejor película dramática fue para "El agente secreto", la producción brasileña que también se alzó como Mejor película no hablada en inglés, consolidándose como una de las grandes revelaciones del año. En tanto, "Una batalla tras otra" se quedó con el premio a Mejor película musical o comedia, además de llevarse reconocimientos clave como Mejor guion y Mejor dirección para Paul Thomas Anderson, uno de los nombres más aplaudidos de la noche.

En el apartado de actuaciones, Jessie Buckley fue distinguida como Mejor actriz dramática por su trabajo en Hamnet, mientras que el Globo de Oro a Mejor actor dramático quedó en manos del brasileño Wagner Moura, por su interpretación en El agente secreto, un reconocimiento que tuvo fuerte repercusión internacional. En las categorías de comedia y musical, los premios principales fueron para Rose Byrne y Timothée Chalamet, quien se llevó el galardón por Marty Supremo.

Timothée Chalamet

Las categorías de reparto también tuvieron momentos destacados, con premios para Teyana Taylor, Stellan Skarsgård y una fuerte presencia de producciones como Valor sentimental y Una batalla tras otra. En el terreno técnico y musical, Pecadores se impuso como Logro cinematográfico y de taquilla, mientras que la canción "Golden", de KPop Demon Hunters, ganó como Mejor canción original.

En televisión, la noche tuvo un claro dominio de la miniserie "Adolescencia", que fue reconocida como Mejor miniserie o película para TV, además de obtener premios individuales para Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper, consolidando su impacto tanto crítico como narrativo.

Owen Cooper

En el rubro de series, "The Pitt" fue elegida como Mejor serie dramática, con Noah Wyle como Mejor actor, mientras que "The Studio" se impuso como Mejor serie musical o comedia, con Seth Rogen recibiendo el premio a mejor actuación masculina. En tanto, Jean Smart volvió a ser reconocida por su trabajo en Hacks, reafirmando su lugar como una de las grandes figuras de la televisión actual.

Otro de los momentos destacados fue el premio a Mejor actuación en comedia stand-up, que quedó en manos de Ricky Gervais por Mortality, y el reconocimiento a "Good Hang With Amy Poehler" como Mejor podcast, reflejando la ampliación de los Globos de Oro hacia nuevos formatos narrativos y de entretenimiento.

Con esta ceremonia, Hollywood dio el puntapié inicial a una temporada de premios que promete ser intensa y competitiva. Las estatuillas entregadas en Beverly Hills no solo celebraron lo mejor de 2025, sino que también comenzaron a perfilar a los grandes favoritos rumbo a los Oscar y al cierre del calendario cinematográfico y televisivo.