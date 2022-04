Grammys 2022: María Becerra y J Balvin se presentaron en los premios y cantaron su hit

María Becerra marcó la historia al cantar junto a J Balvin en la noche más importante de la música. Juntos interpretaron el famoso feat “Qué más pues?”, su hit grabado a la distancia que cuenta con más de un billón de reproducciones en plataformas digitales.

“Cuando terminé mi parte se la mostré por videollamada y tuve que hacer un zoom con los productores para entender más sobre la canción; Nos tuvimos que adaptar y fue un antes y un después el trabajo con él”, había dicho la cantante a fines del año pasado en diálogo con La Viola.

La expectativa comenzó cuando la organización compartió un mensaje en sus redes sociales en una mezcla español e inglés que puso en manifiesto la relevancia cultural del hecho. “¿Qué va a pasar when María Becerra takes the Grammy's stage with J Balvin? No se pierdan su performance en la noche más grande de la música”, dice el tuit.