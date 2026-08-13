Gran Hermano: así quedó la placa de nominados de cara a la final

La casa de Gran Hermano: Generación dorada atraviesa una nueva placa de nominados de cara a la recta final del reality de Telefe.

A diferencia de otras placas, esta tiene la particularidad de que es positiva hasta el domingo y luego pasará a negativa. De esta forma, el público deberá votar antes de la gala de expulsión para que sus favoritos continúen en el reality y no para expulsar a un jugador.

Yipio, quien fue la líder de la semana, utilizó el poder que le otorgó el Big para fulminar a la participante Sol Abraham previo a que las votaciones comenzaran, condicionando el armado de la placa.

Por otra parte, los participantes invitados — Danelik, Titi Tcherkaski, Tomy Riguera, Sebastián "Cola" Almeida, Brian Sarmiento, Stefanny "Campanita" Pereira y Naza Pompei — solo tuvieron un voto para aportar a la ronda de nominaciones.

De esta forma, los participantes que corren peligro en la semana 25 son Sol Abraham, Tamara Paganini, Yanina Zilli, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Charlotte Caniggia y Yipio.

Por otra parte, dos de las participantes lograron esquivar la placa y se convirtieron en las primeras finalistas de esta edición: Mariela y Pincoya consiguieron asegurar su lugar en la próxima instancia de Gran Hermano.