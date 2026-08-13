Se conocieron los delicados motivos por los que Tini Stoessel no invitó a sus padres a su boda con De Paul

La noticia que paralizó el mundo del espectáculo se confirmó de manera oficial cuando Tini Stoessel anunció finalmente que contraerá matrimonio con Rodrigo De Paul. Para celebrar este gran paso en su historia de amor, la artista compartió en las redes sociales la imagen de la millonaria sortija de compromiso que sella el vínculo con el futbolista, desatando la locura y la máxima expectativa entre sus millones de seguidores en todo el mundo.

La confirmación del enlace no vino sola, sino acompañada por los preparativos formales de la boda. En este contexto de máxima exposición, la cantante documentó la intimidad de su viaje a París para llevar a cabo la primera prueba del vestido de novia, un hito que marca el inicio de los festejos y posiciona a la pareja en el centro de todas las miradas mediáticas y de la agenda de la crónica social.

Detalles técnicos y del evento

Protagonistas: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Anuncio: Confirmación de boda y exhibición de una millonaria sortija de compromiso en redes sociales.

Hito previo: Viaje internacional a París para realizar la primera prueba del vestido.

Fuente de revelación de la interna: La periodista Paula Varela en el programa televisivo Intrusos emitido por América TV.

Una interna familiar inesperada: Los motivos del distanciamiento con sus padres

En medio de la alegría desbordante por el paso que darán los novios hacia el matrimonio, la realidad puertas adentro muestra un panorama completamente distinto. Se conoció la profunda interna familiar que rodea a la cantante con sus padres, Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, en medio de fuertes rumores de distancia y cortocircuitos que empañan el clima festivo previo a la ceremonia.

De acuerdo con la información revelada al aire por la periodista Paula Varela en el ciclo Intrusos de América TV, el conflicto familiar escaló a un nivel drástico: la artista habría tomado la tajante decisión de no invitar a sus padres al importante evento. Detrás de esta drástica determinación se esconde un motivo económico y de gestión financiera que habría detonado la crisis definitiva entre la intérprete y sus progenitores.

Cuestión de números: La disputa por el administrador de cuentas

El núcleo del conflicto que fracturó la relación familiar se remonta a una propuesta vinculada al manejo del patrimonio de la artista. Según detalló la información periodística, Tini Stoessel mantuvo una conversación directa con sus padres para proponerles una modificación en la estructura de sus finanzas personales con el objetivo de optimizar la supervisión de sus ingresos y contratos.

La propuesta de la artista: Tini habló con sus padres y propuso sumar un administrador para que maneje sus cuentas bajo el argumento de que "nos ayuda y ve todo".

El punto de quiebre: Se confirmó que el profesional propuesto es el mismo administrador que tendría Rodrigo De Paul, una decisión que generó un rechazo absoluto en el seno familiar.

La reacción de los padres: La incorporación del contador vinculado a su futuro marido no gustó nada en Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel.

Ante la resistencia familiar frente a esta modificación en la gestión de sus recursos económicos, la postura de la cantante fue inflexible. La periodista Paula Varela profundizó sobre la dinámica de la ruptura al señalar: "Ella lo propuso y no gustó nada que quiera poner el administrador de De Paul y fue tajante".

De esta manera, el peso de la decisión y el cierre definitivo del vínculo circunstancial quedó del lado de la protagonista, completando un escenario complejo donde la inminente boda convive con el dolor íntimo: "Me dicen como que la que baja la persiana es Tini y que la mamá está triste", concluyó el informe sobre el delicado momento que atraviesa la familia Stoessel.