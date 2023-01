Gran Hermano: Coti podría volver a la casa y revolucionar el juego

Una noticia podría hacer estallar todo dentro de la casa más famosa del país. El padre de Constanza Romero, aseguró que su hija podría regresar al reality debido a que una productora le comentó que desde su salida “el rating bajo mucho en Gran Hermano”.

Un revelador audio comenzó a circular por las redes sociales y causó una revolución entre los seguidores del programa. "Me dijo la productora cuando salió que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de ella”, aseguró Javier Romero en diálogo con un medio correntino.

Para luego agregar que “no esta semana, pero la próxima verán qué pasa en la casa. Le dijeron que esté atenta porque puede pasar cualquier cosa. Y ella vino enloquecida porque quiere entrar de vuelta”.

Argenzuela, mano a mano con Coti Romero de Gran Hermano: "No quiero que me tengan como una caprichosa"

La exparticipante Constanza "Coti" Romero habló sobre las polémicas que protagonizó en su paso por Gran Hermano 2022 y sorprendió con sus declaraciones. Con eje en su estadía en la casa, su relación amorosa con Alexis "Conejo" Quiroga y la posibilidad de retornar al reality en un futuro, la joven se sinceró: "Si vuelvo, no haría ese histeriqueo que hacía para que la gente no me tenga como una nena caprichosa".