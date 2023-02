Gran Hermano: Daniela es la nueva eliminada y estallaron los memes

Daniela Celis quedó fuera de Gran Hermano (Telefe) en la gala de eliminación número diecisiete. Con la mayoría de votos en contra, la participante abandonó el reality.

El miércoles pasado, Daniela había quedado en placa junto con Camila Lattanzio, Lucila 'La Tora' Villar, Nacho Castañares y Julieta Poggio. Al día siguiente, y contra todos los pronósticos, Romina Uhrig -que se consagró líder de la semana tras ganar el desafío- decidió salvar a la bailarina, modelo e influencer.

Nacho fue el primer salvado por el voto telefónico del público con el 3.21%. A él le siguió La Tora con el 27.89%. La definición estaba entre Camila y Daniela, y finalmente el público decidió eliminar a Vengañela, que tuvo un total de 53.17% de los votos en contra. Daniela no pudo dar el batacazo frente a Camila y quedó fuera de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

La repercusión en redes sociales tras la salida de Camila de la casa de “Gran Hermano”

Desde temprano, el fandom de Gran Hermano se dividió en dos: los que pedían la salida de Camila y los que alentaban a votar a Daniela. Esto se plasmó en los resultados de la definición, pero una vez que Santiago del Moro informó la decisión del público de eliminar a la música, estallaron las redes. Daniela quedó fuera de Gran Hermano y estallaron los memes. (Fotos: Captura Twitter) Los memes por la eliminación de Daniela de "Gran Hermano". (Foto: Twitter) Los memes por la eliminación de Daniela de "Gran Hermano". (Foto: Twitter) Los memes por la eliminación de Daniela de "Gran Hermano". (Foto: Twitter) Los memes por la eliminación de Daniela de "Gran Hermano". (Foto: Twitter)

“Gran Hermano” sin nominaciones espontáneas ni fulminantes

Este domingo, al comienzo de la emisión, Santiago del Moro mostró un sobre rojo. “Participantes, hasta nuevo aviso quedan suspendidas las nominaciones espontáneas y fulminantes”, leyó el conductor.

Esto se da previo al ingreso de nuevas personas al reality. Mucho se especuló al respecto, pero Yanina Latorre aseguró que este lunes entrarán los familiares de los competidores, quienes permanecerán una semana en la casa. Yanina Latorre aseguró que los familiares de los participantes de Gran Hermano ingresarán a la casa. (Foto: Captura Twitter /@yanilatorre)

“Mañana entran los siguientes familiares: papá de Nacho, mamá de Julieta, sobrino de Romina (no pueden entrar las hijas), hermana de Marcos y hermana de Camila”, escribió la panelista de LAM (América). En otro tuit, agregó: “Estoy averiguando sobre familiares de La Tora y Daniela”.

“Gran Hermano”: por qué Romina salvó a Julieta y dejó en placa a Daniela

En la última gala de nominación, Julieta usó la nominación fulminante contra Camila. Esto derivó en que ella, junto a otros cuatro participantes, quedaran en placa.

Al día siguiente, Romina podía salvar a un jugador, pero se enfrentó a una dura decisión: tuvo que elegir a cuál de sus amigas salvaba de placa. Finalmente, basándose en cuestiones más sentimentales que estratégicas, optó por Julieta y eso hizo que Daniela continuará en riesgo.

“Tenía una decisión tomada, pero hubo algo que me hizo cambiarla, ya que había una persona más fuerte y después pasó algo que me hizo verlo distinto. Y como estoy indecisa, me basé en que ya una vez salvé a Dani y esta vez voy a salvar a Juli”, argumentó.