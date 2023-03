Gran Hermano: Marcos sacó a Romina de la placa y estallaron los memes

Marcos Ginocchio salvó a Romina Uhrig de la placa de nominados de Gran Hermano (Telefe). El domingo próximo el público podrá votar entre Camila Lattanzio, Julieta Poggio y Lucila La Tora Villar para que abandonen la casa.

Sobre el final de la emisión de este jueves, el salteño debió comunicar su decisión. "Es muy difícil porque a esta altura a todos los querés. Podés tener más o menos afinidad, pero a todos les tengo mucho aprecio y cariño. Me voy a basar en la afinidad", sostuvo. Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano. (Foto: Captura Telefe)

En primer lugar, decidió dejar en placa a Camila. "Pienso que sos una persona linda que se muestra tal como es, pero siento que al convivir más tiempo con otros compañeros...", expresó. Después, en segundo lugar, ubicó a Lucila 'La Tora' y argumentó: "Siento que cada día que la conozco la quiero más y me gustaría que afuera sea mi amiga". El abrazo de Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Romina Uhrig previo a la salvación. (Foto: Captura Telefe)

La definición estaba entre Romina y Julieta. "Romi trabaja mucho para ayudar a los otros y se preocupa por todos. Siento que nos acompaña acá adentro y hace que la convivencia sea más linda. Siempre valoré eso. Juli me hace reír mucho, siempre tiene algo para decir y me parece una persona muy linda, que dice las cosas de frente. Con las dos disfruto muchísimo y me gusta pasar tiempo con ellas", dijo antes de anunciar su decisión. Marcos Ginocchio debió elegir a quién salvaba entre Julieta y Romina. (Foto: Captura Telefe)

Pese a que el salteño tiene afinidad con ambas, no dudó en salvar a la exdiputada. De esta manera sorprendió a gran parte del público que creyó que ayudaría a la influencer.

Por supuesto que los televidentes reaccionaron a la sorpresiva decisión de Marcos y las redes sociales se llenaron de muchísimos memes al respecto.

La Tora de "Gran Hermano" hizo llorar a Marcos Ginocchio al recordarle su pasado y en las redes la repudiaron

Luego de que Gladys, la mamá de La Tora se convirtiera en la última familiar en salir de la casa de Gran Hermano, la joven no dudó en buscar acercamiento con Marcos, el candidato favorito a convertirse en el ganador de esta edición. Si bien el salteño consoló a la novia de Nacho cuando debió despedirse de su madre, la joven le devolvió el gesto con una profunda conversación donde le hizo recodar un trastorno que sufrió.

En esta conversación quedó en evidencia que de chico, Marcos estuvo en terapias con un psicólogo por razones que prefirió no comentar. "Fueron varias cosas, y las fui resolviendo una por una", explicó justo antes de quebrarse. La Tora eligió la peor estrategia para acercarse a Marcos. (Foto: Captura Telefe)

Con un giro sorprendente de actitud, La Tora se mostró conciliadora y cercana con el líder de la semana. Entre sus cálidas palabras, la participante comentó: "Cuando te conocí dije 'no puede ser esta persona es un personaje, no puede existir una persona tan buena, tan tranquila'".

Esto último generó indignación entre los fans del programa, que consideraron esta actitud como una estrategia desesperada para intentar ser salvada o evitar votos negativos por parte de los fanáticos del salteño.