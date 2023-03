Gran Hermano: Romina aclaró los rumores sobre las propiedades que le atribuyeron

La última eliminada de Gran Hermano 2022 fue Romina Uhrig y este martes pasó por el debate donde se expresó respecto a las acusaciones que recibió de sus excompañeros y de los panelistas del ciclo, además de todos los rumores que circularon en redes sociales y distintos programas de televisión.

"No tengo propiedades sino no me hubiese expuesto a un programa de televisión sabiendo que podían decirse mil cosas de mí, ni exponerme a esto de esta manera", explicó Romina.

"Jamás quise dar un papel de lástima. Tengo un trabajo en La Plata y aparte hago uñas en mi casa cuando tengo tiempo libre", contó la exdiputada sobre su estadía en la casa de Gran Hermano.

Uhrig, agregó: "Obviamente no tengo casa, lo único que tenía era un terreno que se lo firmé a Walter (Festa, su exesposo). No tengo propiedades".

"Siempre has vivido bien, en countrys. No teniendo plata, sos una persona que logra vivir en un country, es un mérito", disparó Ceferino Reato, panelista del ciclo y uno de los más críticos con la participante durante todo el reality.

"Te mostrabas como alguien que no tenía a donde ir a vivir", agregó Gastón Trezeguet. "Cuando yo me separo, empecé a vender las cosas que tenía en mi casa porque no tenía para pagar el alquiler", contó la exparticipante. "Con Walter no nos separamos en buenos términos y el motivo de la separación fue por la situación económica", añadió.