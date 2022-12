Gran Hermano: Romina decidió salvar a Coti y Alfa se molestó

Tras la gala de nominación de Gran Hermano (Telefe), este jueves Romina salvó a Coti. El domingo próximo, los televidentes deberán elegir entre los cuatro participantes que continúan en placa: Nacho, Walter 'Alfa', Daniela o María Laura 'la Cata'.

La exdiputada se convirtió en líder tras ganar el desafío semanal. Esto le otorgó inmunidad al momento de la nominación y el beneficio de salvar a uno de sus compañeros.

Finalmente, decidió salvar a Coti. Después de haber sacado a Nacho, Daniela y Cata, Romina debía definir entre Walter y Coti. “A la persona que dejo es porque le tengo mucha confianza y sé que no se va a ir porque lo demostró. Así que saco de placa a Coti”, dijo al momento de comunicar su decisión.

La correntina, que quería ir a placa, agradeció: “La verdad es que ayer tenía un pensamiento diferente. Hoy lo vi más claro y la verdad es que una semana más es mucho”. Romina dijo que no salvó a Alfa porque sabe que se queda. (Foto: Captura telefe)

Aunque Alfa dijo que no esperaba que su compañera lo salve, no disimuló que la decisión no le gustó. “¿Te enojaste? Yo sé que no te vas, estoy segura. No te vas a ir”, le dijo Romina y lo abrazó. Sin embargo, él la esquivó y se puso a cocinar.

La prueba semanal de “Gran Hermano” desató una batalla campal

Este jueves los participantes debían superar una prueba de paciencia y resistencia para tener la totalidad del presupuesto. Sin embargo, todo terminó en una batalla campal.

Para el desafío se dividió a los participantes en dos grupos: cada uno de ellos debía permanecer durante doce horas sentados arriba de una cama. En medio de un chiste, tiraron a Alfa y se desató la pelea. Enojados, decidieron abandonar el desafío y todo terminó en un momento tensión donde no faltaron los insultos, gritos y acusaciones. Aunque aún no sé sabe cuántos errores podían tener, es claro que por el abandono solo obtendrán la mitad del dinero. La prueba semanal de "Gran Hermano" terminó en escándalo. (Foto: Captura Telefe)

Tras la violenta pelea grupal, esta noche Santiago del Moro conversó con los participantes que admitieron parte de su responsabilidad, lamentaron el error y se pidieron disculpas.

“Me retracto frente a todos mis compañeros por lo que dije. Pido disculpas por haberme ido de boca. No me retracto de algunas cosas que dije, pero sí en las formas”, expresó el conejo. Y agregó: “En especial a Alfa que fue con quien tuve la discusión, esta tarde nos dimos la mano”.