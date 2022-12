Gran Hermano: Seis participantes en placa, una espontánea y conflictos con el desafío semanal

Este miércoles se llevó adelante una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe). Romina, Maxi, Agustín, Nacho, Julieta y Marcos son los seis participantes que quedaron en placa.

Uno de ellos será salvado este jueves por Thiago, quien se impuso en el desafío semanal y se convirtió en líder.

“Gran Hermano”: Julieta hizo la espontánea y nadie la descubrió

Esta semana, Julieta sorprendió a todos: tras la gala de eliminación del domingo, fue al confesionario y pidió hacer la nominación espontánea.

“Los primeros tres se los voy a dar a Maxi. Siento que recién, cuando se quedó Dani, como que no le gustó para nada, lo siento aislado del grupo, como con baja energía. Aparte sería una persona que no me dolería que se vaya en este momento”, comenzó.

Acto seguido se manifestó harta con Agustín que no deja de mirarla y hacer polémicos comentarios: “Ya me tiene bastante cansadita el papel del estratega, que me quiera todo el tiempo venir a dar miedo y que me diga 'la próxima sos vos, la semana que viene te toca′. Que nos venga a llenar la cabeza a todos... no me gusta ese juego que hace, me tiene cansada”.

“Gran Hermano”: la repercusión en redes tras la gala de nominación

Luego de que se conociera la placa de nominados de Gran Hermano (Telefe), los usuarios se hicieron escuchar en Twitter donde estallaron por ver a Marcos y a Julieta en placa. Además, volvieron tendencia a Maxi y a Agustín a quienes señalan como los próximos eliminados. Gran Hermano: la repercusión tras las nominaciones. (Foto: Captura redes) Gran Hermano: la repercusión tras las nominaciones. (Foto: Captura redes) Gran Hermano: la repercusión tras las nominaciones. (Foto: Captura redes)

“Gran Hermano”: La lucha en el desafío por el presupuesto

Cada semana, los participantes de Gran Hermano deben enfrentarse a un desafío grupal por el presupuesto semanal. Si lo superan, se hacen acreedores de la totalidad del dinero, de lo contrario solo obtienen la mitad.

Esta semana, la propuesta del Big Brother consistió en limitarles las horas de sueño. “Esta semana les propongo un desafío en el cual deberán estar más despiertos que nunca. Durante dos días solo podrán dormir ocho horas”, explicó.

Respecto a las pautas, indicó: “En el living encontrarán el tótem con un reloj que indicará las ocho horas permitidas para dormir. Cada vez que alguien mantenga los ojos cerrados por más de cinco segundos, se oculte la cara o se duerma, se activará el tótem descontando el tiempo. Y se pausará nuevamente cuando el jugador en cuestión se despierte o destape su rostro”.

Alfa se mostró molesto con la prueba semanal y pidió hablar con el Big Brother: “Yo tomo una medicación diaria porque tengo tiroidectomia y esa medicación me da sueño. Entonces llega la noche y caigo rendido. Voy a hablar con Gran Hermano porque no quiero perjudicar a nadie”.