Hallaron muerta a una mujer en un country y detuvieron a su ahijado

Una mujer de 74 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda en un exclusivo barrio privado de El Challao, en el departamento mendocino de Las Heras, y por el hecho fueron detenidos su ahijado y la pareja de este, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como Silvia Susana Rodríguez, y su cuerpo fue hallado el domingo, en el interior de su casa del country Cerro de la Capilla, tras un llamado al 911 realizado por una vecina que manifestó no verla desde hacía casi un mes.

Según relataron fuentes policiales, la mujer alertó a las autoridades luego de notar la prolongada ausencia de Rodríguez y observar que su automóvil permanecía estacionado frente a la vivienda. Al intentar averiguar qué ocurría, fue atendida por el ahijado de la víctima, quien brindó respuestas evasivas y aseguró que la propietaria no se encontraba en el lugar.

Al arribar al domicilio, efectivos de la Policía de Mendoza fueron recibidos por Juan Manuel Ramírez, quien se presentó como hijo de la mujer y afirmó que Rodríguez había viajado a Malargüe el viernes anterior. Sin embargo, su relato generó sospechas y los uniformados decidieron ingresar a la vivienda.

Durante la inspección inicial, los efectivos hallaron cocaína y botellas de alcohol sobre una mesa del comedor. Luego, al continuar la recorrida, accedieron a una habitación que se encontraba cerrada con llave. En su interior encontraron el cuerpo sin vida de Rodríguez, desnudo sobre la cama y cubierto con una sábana.

Ante la evidencia, Ramírez confesó que la mujer había fallecido el viernes. Según su versión, la víctima se habría opuesto a la realización de una fiesta en su casa y, en el marco de una discusión, uno de los presentes la habría atacado y asfixiado.

Las inconsistencias del relato, sumadas a los elementos encontrados en la escena, derivaron en la detención de Ramírez y de su pareja, mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada uno.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso la preservación del lugar, el secuestro de pruebas y la realización de pericias forenses. El caso es investigado como un posible femicidio.

En paralelo, se confirmó que Ramírez tenía dos pedidos de captura vigentes y antecedentes penales por distintos delitos. Además, durante el procedimiento, el hijo biológico de la víctima denunció la faltante de objetos personales, lo que podría incorporar la hipótesis de un robo como posible móvil del crimen.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y establecer responsabilidades.