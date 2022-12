"Hay límites que no deberían pasarse": los familiares de Coti denunciaron la campaña de La Tora

Ciertamente, estos no han sido días fáciles para Coti en la casa de Gran Hermano (Telefe), pero lo que la joven no sospecha es que fuera de ella, las cosas no van mejor. Sus familiares han posteado un fuerte descargo contra su excompañera, Lucila “La Tora”, quien se hizo eco de una publicación en la que se ve una imagen distorsionada de la correntina, a modo de burla. La instantánea también viene acompañada por un escrito que dice: “Hay que hacer campaña para que entren Daniela y Lucila”.

En realidad, la exparticipante no posteó nada más y ni siquiera realizó algún comentario, pero el simple hecho de publicar este contenido en su perfil de Instagram fue suficiente para generar indignación entre los familiares y amigos de la exnovia de Conejo. En las últimas horas, La Tora ha iniciado una particiular campaña "anti Coti" para intentar volver a la casa. (Foto: Instagram / luvillarr)

Siendo así, el comunicado que actualmente se puede ver en el usuario de Coti, reza lo que sigue: “Hemos tenido que ver cómo participantes estos días han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coti burlándose de su aspecto físico”.

Luego, el mensaje apunta directamente contra los personajes interesados en volver al juego por repechaje: “Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa. Repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego, pero hay límites que no deberían pasarse”.

“Es lo que a mi hermana le va interesar cuando salga del juego, rodearse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona”, termina el texto redactado por una de sus familiares más cercanas.

Los frentes abiertos de Coti en “Gran Hermano”

Aunque no se puede dudar de que la forma de llevar el juego de Coti es admirable para bien o para mal, es también un hecho que le ha traído consecuencias. Recientemente terminó su relación con Alexis después de una fuerte discusión entre ellos, y el mayor escándalo se suscitó hace varios días cuando Julieta y Romina la enfrentaron. En este punto, la joven quedó al descubierto frente a sus compañeros y, entre comentarios, el término “traidora” es el que más se escucha, tanto dentro como fuera de la casa. Coti y Conejo no solo terminaron su noviazgo, también su alianza dentro de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

En los últimos días se recordaron las precisas palabras de Agustín, el octavo eliminado del show televisivo, quien ya se había percatado de que Alexis le iba “soltando la mano” a Coti, y sorprendentemente, la ruptura se generó al poco tiempo después. Mientras, algunos fanáticos del reality auguran que la salida de la correntina está cerca, la trama dará vuelta si efectivamente La Tora y Daniela regresan, pues ambas tienen algunas cuentas pendientes con su polémica examiga.