Rottemberg reveló la confesión que le dijo Mirtha tras su alta: "Me llamó apenas salió del sanatorio"

Tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand recibió el alta médica el pasado 6 de octubre y regresó a su casa para continuar con su recuperación. Desde entonces, la conductora permanece en su domicilio, acompañada por su entorno familiar y enfocada en avanzar con el proceso de rehabilitación que inició durante su estadía en el centro médico.

En ese contexto, Carlos Rottemberg, amigo de la diva y reconocido productor teatral, reveló detalles de la conversación que mantuvieron después de su salida del sanatorio. El empresario contó que Mirtha se comunicó con él cuando dejó el establecimiento médico y que, durante el intercambio, pudo conocer de primera mano cómo había atravesado esos días de internación.

La conductora fue directa al describir la experiencia. "Esta vez la pasé mal", le dijo a Rottemberg, según relató el productor. La frase reflejó las dificultades que debió afrontar durante esta última estadía hospitalaria, que se extendió durante más de dos semanas y la mantuvo alejada de sus actividades habituales.

El testimonio permitió conocer una parte de la experiencia personal de Mirtha durante un período marcado por la preocupación por su estado de salud. Aunque los partes médicos habían informado una evolución favorable antes de su salida, sus propias palabras transmitieron que el proceso no estuvo exento de momentos complicados.

Una broma que volvió a provocar la risa de la diva

Más allá de la sinceridad con la que Mirtha describió su internación, la conversación con su amigo también tuvo lugar para el humor. Rottemberg contó que decidió comenzar el diálogo con una frase que forma parte de una costumbre compartida entre ambos desde hace años y que suele generar una reacción inmediata en la conductora.

"Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand", le dijo el productor teatral.

Según relató, el comentario provocó que la diva se riera a carcajadas. El episodio mostró que, aun después de atravesar una experiencia médica difícil, la conductora pudo compartir un momento distendido con una persona de su círculo más cercano.

La frase utilizada por Rottemberg no fue presentada como una ocurrencia aislada, sino como parte de una dinámica que ambos mantienen desde hace tiempo. Esa familiaridad permitió que la charla combinara la preocupación por la salud de Mirtha con una expresión de humor que caracteriza el vínculo entre los dos.

De esta manera, el intercambio reunió dos aspectos de la experiencia reciente de la conductora: por un lado, el reconocimiento de que la internación había sido especialmente difícil y, por otro, la continuidad de la complicidad con su amigo y productor teatral.

Por qué Mirtha Legrand estuvo 18 días internada

La preocupación por la salud de Mirtha Legrand se había intensificado a mediados de septiembre, cuando debió ingresar nuevamente al Sanatorio Mater Dei. La nueva internación se produjo pocos días después de que atravesara una primera hospitalización por bronquitis.

En esta segunda oportunidad, la conductora permaneció 18 días bajo atención médica debido a un cuadro de neumopatía. Durante ese período recibió tratamiento con antibióticos y asistencia kinesiológica, como parte de las medidas destinadas a acompañar su recuperación.

La permanencia en el centro médico se extendió durante casi tres semanas, un lapso en el que la evolución de su estado de salud fue seguida con atención. Antes de que abandonara el sanatorio, los partes médicos comunicaron que presentaba una evolución favorable y que continuaba progresando con la rehabilitación kinesiológica.

Finalmente, el 6 de octubre recibió el alta médica y regresó a su domicilio acompañada por sus familiares. La salida del establecimiento marcó el comienzo de una nueva etapa del proceso de recuperación, esta vez en su casa y con el acompañamiento de su entorno más cercano.

Los tratamientos recibidos durante la internación y la continuidad de la rehabilitación formaron parte del proceso que permitió que la conductora dejara el sanatorio. Sin embargo, el alta no significó el final inmediato de la recuperación, ya que desde entonces permanece en su hogar mientras continúa avanzando en ese proceso.

La recuperación continúa en su domicilio

Desde que recibió el alta, Mirtha Legrand sigue adelante con su recuperación en su casa. Sus familiares acompañan su evolución, mientras la conductora permanece alejada de sus actividades habituales después de una internación que se prolongó durante 18 días.

La conversación que mantuvo con Rottemberg aportó una mirada personal sobre lo que vivió durante ese período. La frase "Esta vez la pasé mal" resumió la dificultad de la experiencia desde su propia perspectiva, más allá de los informes médicos que habían señalado una evolución favorable antes de su salida.

Al mismo tiempo, la reacción que tuvo ante la broma de su amigo mostró que el vínculo entre ambos conserva la confianza y el humor que los acompañan desde hace años. La ocurrencia sobre el país que le dejarán a Mirtha consiguió hacerla reír a carcajadas y abrió un espacio de distensión en medio de una etapa centrada en su recuperación.

Así, el relato de Carlos Rottemberg permitió conocer tanto las dificultades que atravesó la conductora durante su internación como un momento de complicidad posterior al alta. Mientras continúa recuperándose en su domicilio, Mirtha permanece acompañada por sus seres queridos y avanza en la rehabilitación que había iniciado durante su estadía en el Sanatorio Mater Dei.