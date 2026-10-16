La frase de Betular en medio de la polémica con Maru Botana por su forma de probar la comida

Una frase de Damián Betular durante la emisión de este miércoles de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe, generó repercusiones en las redes sociales y quedó en el centro de los comentarios de los seguidores del ciclo. El episodio se produjo mientras el pastelero evaluaba una preparación de Elizabeth, conocida como "La Negra" Vernaci, y decidió probar los cupcakes por completo, incluso aquellas partes que no habían quedado logradas.

La escena llamó la atención por el intercambio entre la participante y el jurado. Cuando Betular se dispuso a probar la preparación, Vernaci intentó advertirle sobre una parte del producto que no había salido bien y le pidió expresamente que no la comiera.

"Lo quemado no lo pruebes, Dami, por favor te lo pido", le dijo la locutora.

Sin embargo, el pastelero mantuvo su decisión de probar la preparación completa y respondió con una frase que rápidamente se convirtió en el centro de la escena: "Hay que comer todo". Luego, ante la advertencia de Vernaci, agregó: "Para eso me pagan".

Aunque se trató de un comentario breve, pronunciado en medio de la evaluación de los cupcakes, sus palabras no pasaron inadvertidas. El fragmento fue compartido en la red social X, donde distintos usuarios reaccionaron con comentarios y comenzaron a interpretar el sentido de la respuesta.

La evaluación de los cupcakes de La Negra Vernaci

El episodio tuvo como punto de partida la preparación presentada por Elizabeth "La Negra" Vernaci. Mientras Betular examinaba el producto, la locutora buscó evitar que el jurado probara la parte quemada de los cupcakes. Su pedido estuvo acompañado por una expresión insistente, en la que le rogó que no comiera esa porción.

La respuesta del pastelero puso el foco en el criterio con el que decidió realizar la degustación. En lugar de limitarse a probar la parte que considerara mejor lograda, Betular sostuvo que debía comer todo el producto. Con esa explicación, justificó su decisión de evaluar también las zonas que presentaban dificultades.

La frase "Para eso me pagan" reforzó esa postura y fue el fragmento que más repercusión generó entre quienes comentaron el episodio en las redes. La respuesta podía entenderse dentro de la situación concreta que se desarrollaba en el programa, pero varios internautas le atribuyeron una segunda lectura.

La repercusión no se concentró únicamente en el estado de los cupcakes o en la reacción de Vernaci. El intercambio también quedó asociado a una discusión que ya rodeaba a otra integrante del jurado: la manera en que Maru Botana prueba las preparaciones de los participantes para evaluarlas.

Por qué apareció Maru Botana en las interpretaciones

La polémica se relaciona con las críticas que recibe Maru Botana desde el comienzo del ciclo por su forma de probar los platos. De acuerdo con la información difundida sobre el tema, la pastelera toma muestras imperceptibles de las preparaciones durante las degustaciones, una conducta que generó cuestionamientos entre quienes siguen el programa.

En ese contexto, la decisión de Betular de probar los cupcakes completos, incluida la parte quemada, fue comparada por algunos usuarios con la modalidad que se le atribuye a Botana. La frase del pastelero fue interpretada como una posible indirecta hacia su colega, aunque el comentario se produjo durante una situación específica con Vernaci y no incluyó una mención directa a la pastelera.

La diferencia entre ambos comportamientos quedó así incorporada a las conversaciones que acompañaron la viralización del video. Por un lado, Betular defendió la idea de probar todo el producto como parte de su tarea de evaluación. Por otro, la forma de degustar de Botana ya era objeto de cuestionamientos desde que comenzó el programa.

El episodio mostró cómo una intervención breve dentro de una emisión televisiva puede adquirir otro significado cuando se recorta y circula en las redes sociales. En este caso, la frase del jurado dejó de estar vinculada exclusivamente con los cupcakes de Vernaci y pasó a ser analizada a partir de una controversia que involucra a dos integrantes del programa.

La viralización del momento en la red social X

El fragmento de MasterChef Celebrity no tardó en difundirse en X, donde los usuarios reaccionaron con comentarios de distinto tipo. La expresión de Betular, especialmente la afirmación "Para eso me pagan", se convirtió en el elemento central de las interpretaciones sobre lo sucedido.

La repercusión estuvo impulsada por la combinación de dos situaciones: la decisión del pastelero de probar una preparación que incluía una parte quemada y las críticas previas a la manera en que Maru Botana degusta los platos para evaluarlos. Esa coincidencia llevó a que algunos internautas leyeran las palabras de Betular como un mensaje indirecto hacia su colega.

No obstante, la información disponible sobre el episodio describe una frase pronunciada durante la evaluación de los cupcakes de Vernaci. La interpretación como una indirecta surgió de los comentarios de los usuarios y de la asociación con las críticas que recibe Botana, no de una referencia explícita del pastelero a ella.

De esta manera, el momento reunió los ingredientes que alimentan las conversaciones digitales alrededor de los programas televisivos: una escena concreta, una frase llamativa y distintas lecturas por parte de la audiencia.