Iliana Calabró reveló por qué ya no soporta a Ricardo Arjona: "Le hice la cruz"

Este sábado, Iliana Calabró estuvo de invitada a PH, Podemos Hablar y reveló la mala imagen que tiene de Ricardo Arjona.

La actriz recordó un mal momento que vivió con el cantante, cuando coincidió en un reconocido lugar porteño, que la llevó a "hacerle la cruz" y a no escucharlo más.

"Con Arjona viví un mal momento. Yo estaba en el Casino flotante, cenando con Gabriela Pochinki, y ella le dice al mozo: 'Ay, está el Arjona. Dígale que está con una estrella de nuestro país, que lo quiere saludar, sacarse una foto'. A mí él me encantaba", comenzó contando la actriz en PH, Podemos Hablar.

"El mozo fue y se acercó. Se lo dijo", continuó Iliana. Acto seguido reprodujo la respuesta que le dio el cantante a través del mozo: "Arjona nos mandó a decir que antes de retirarse se iba a sacar la foto. Yo me quedé esperando. Empezó a caer gente, lo saludaban y, de repente, se fue por la tangente. Se escapó. Desapareció. Nosotros nos quedamos ahí".

"Yo le hice la cruz y no lo escuché más. Se me cayó un ídolo", afirmó Iliana. Y acotó, memoriosa: "Nosotras estábamos al lado de la salida. Se escabulló para no sacarse la foto. Éramos la única mesa. Fue horrible".