Jesús María 2027 ya tiene grilla: más de 60 artistas y presencia catamarqueña

El Festival de Jesús María ya tiene definida la programación general para su edición 2027. La 61ª edición del tradicional encuentro se desarrollará del 7 al 17 de enero y contará con más de 60 propuestas artísticas, en una grilla que apuesta por una marcada diversidad de géneros y generaciones.

La nómina presentada reúne nombres de extensa trayectoria junto con nuevos exponentes de la escena musical. El folklore tendrá una presencia central, aunque la programación también incorporará una importante representación del cuarteto, la cumbia, la música tropical y la música urbana.

Entre las figuras principales anunciadas aparecen Abel Pintos, Cazzu, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Manseros Santiagueños, Jairo y Sergio Galleguillo. La presencia de estos artistas forma parte de una programación que busca reunir diferentes estilos dentro de un mismo escenario y que, de acuerdo con la nómina difundida, tendrá propuestas durante las once jornadas previstas para el festival.

Folklore, tradición y nuevas generaciones

La diversidad de la grilla se refleja especialmente en la cantidad de artistas vinculados con el folklore y sus diferentes expresiones. Junto a las figuras de mayor reconocimiento aparecen nombres que forman parte de distintas generaciones y propuestas musicales.

La programación anunciada incluye a Los Tekis, Campedrinos, Lázaro Caballero, El Indio Lucio Rojas, Las Voces de Orán, Orellana Lucca, Lautaro Rojas, Los Herrera, Los Trajinantes, Nahuel Pennisi, Los Caligaris, Ahyre, Flor Paz y Lucas Sugo.

A esta lista se suma un segundo grupo de artistas que amplía todavía más el recorrido musical previsto para la edición 2027. Allí aparecen Los Cantores del Alba, Carafea, SANT2, Dos Folk, Paquito Ocaño, La Clave Trío, Chama.mé, Jessica Benavidez, Un Poco de Ruido, Iván Ruiz, Piko Frank, Valentina Márquez, Marina Cornejo y Valentín Vargas.

También fueron anunciados La Cruzada, Cabales, El Caporalazo con Willy Campero, Rayanos, Christian Herrera, La Callejera, Simón Aguirre, Ángelo Aranda y Wara Calpanchay.

La nómina continúa con Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, Caravana Catucha, Joaquín Chiavarino, Nacho Cuellar y Dúo Amukan, completando una programación extensa y con múltiples vertientes dentro de la música popular.

Cuarteto y música tropical, con fuerte presencia

Uno de los rasgos destacados de la grilla 2027 es la presencia de artistas vinculados con el cuarteto y la música tropical, géneros que tendrán un espacio importante dentro de la programación general. Entre los nombres anunciados aparecen La K'onga, Ulises Bueno, Q' Lokura, LBC y Euge Quevedo, Ke Personajes, Damián Córdoba, Jean Carlos, La Pepa Brizuela, El Loco Amato, Desakta2, Uriel Lozano y Los Palmeras.

La inclusión de estos artistas amplía el abanico musical del festival y suma propuestas provenientes de distintos circuitos y estilos. De esta manera, la programación presentada combina referentes históricos y contemporáneos del folklore con artistas de cuarteto, cumbia y música tropical.

A esa variedad se incorpora además la presencia de Cazzu, vinculada a la música urbana, dentro de una grilla que contempla diferentes expresiones de la escena musical.

Más de 60 propuestas y once jornadas

La edición 2027 se desarrollará durante once jornadas, del 7 al 17 de enero, y tendrá una programación que supera las 60 propuestas artísticas. El listado presentado todavía constituye la grilla general, ya que la organización anticipó que próximamente comunicará qué artistas se presentarán cada día. Esa información permitirá conocer la distribución definitiva de los espectáculos a lo largo de las jornadas del festival.

Por el momento, la organización dio a conocer el conjunto de artistas que formará parte de esta 61ª edición, dejando pendiente la presentación de la programación diaria.

La amplitud de la nómina permite observar que la propuesta artística estará conformada por distintos estilos y públicos. La combinación de figuras consagradas, nuevos exponentes y géneros diversos constituye uno de los principales componentes de la edición anunciada.

Entradas: próxima venta y primera tanda bonificada

El presidente de la comisión organizadora, Juan Ignacio López, anticipó en diálogo con Cadena 3 que la venta de entradas se habilitará próximamente. López señaló que la primera tanda tendrá un precio bonificado, destinada a quienes decidan adquirir sus entradas en esa etapa inicial.

Además, confirmó que habrá promociones con Bancor y Banco Macro. Sin embargo, al momento del anuncio todavía no fueron informados los precios finales de las entradas, las cuotas disponibles ni las condiciones de acceso a esos beneficios.

La organización tiene previsto comunicar próximamente tanto esos detalles como la distribución de los artistas por jornada. "En los próximos días vamos a comunicar la grilla día por día y, en el mismo anuncio, informaremos cuándo saldrán a la venta las entradas", sostuvo López.

El presidente de la comisión organizadora también pidió atención a las próximas comunicaciones, especialmente por la posibilidad de acceder a la primera tanda con un valor bonificado.

"La gente tiene que estar atenta porque esa primera tanda tendrá un precio bonificado para todos aquellos madrugadores que quieran estar en nuestro festival", agregó.