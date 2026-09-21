VIDEO: Homero Pettinato fue amenazado de muerte en vivo

Este lunes, Homero Pettinato vivió un momento de extrema tensión mientras hacía el programa de streaming "Sería Increíble" en Olga. Todo transcurría con normalidad hasta que el humorista advirtió que un hombre lo amenazaba desde la calle. El hijo de Roberto Pettinato detectó la escena y decidió exponerla al aire. Horas más tarde, el canal de Migue Granados difundió la grabación de la cámara de seguridad del momento.

De acuerdo con lo que contó Pettinato al aire, el hostigamiento estaría vinculado con un fanático de Sofía "La Reini" Gonet, quien fue su pareja durante 2025. Según explicó, no se trataría de un episodio aislado: las intimidaciones comenzaron durante el noviazgo y, pese a que la relación terminó, el hombre habría continuado con las amenazas.

"Cuando yo me puse de novio con ella, se obsesionó de manera muy violenta conmigo y me empezó a escribir que me iba a matar, que iba a venir a Olga a pegarme un tiro en la cabeza", relató visiblemente afectado.

Luego, Homero describió el momento en que advirtió la presencia del hombre frente al estudio: "Recién levanté la cabeza y lo veo mirándome fijo desde la parte de afuera del estudio y haciéndome una seña de que me va a matar. Finalmente se apersonó; siempre sentí lejano el peligro".

Luego de que el episodio generara repercusiones, desde Olga decidieron compartir el relato del humorista en sus redes sociales junto con las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron en simultáneo lo que ocurría en la calle. En la grabación se ve al hombre acercarse a la vidriera del estudio y quedarse unos instantes observando hacia el interior. Después, fija la mirada en Homero y realiza un gesto contundente con una de sus manos. Tras ello se retira con completa normalidad.

Olga difundió las imágenes de la cámara de seguridad que capturó la amenaza a Homero Pettinato. https://t.co/4DUsZiyhJT — Corta (@somoscorta) September 21, 2026

La seña consiste en pasar dos dedos por su garganta con un movimiento horizontal, de derecha a izquierda, como si imitara un corte. Se trata de un gesto que suele asociarse con una amenaza de muerte y que, en distintos contextos, puede utilizarse como una forma no verbal de advertir que alguien será asesinado o "eliminado".

Después de contar al aire lo que había ocurrido, Pettinato se presentó en una comisaría para formalizar la denuncia. Además, solicitó una restricción perimetral y un botón antipánico. En diálogo con Oliver Quiroz para "Primicias Ya", el comediante confirmó que también pidió una consigna policial en el canal y/o en su domicilio para sentirse más protegido, pese a contar con seguridad privada.

El episodio se conoció en medio de una jornada que había comenzado como cualquier otra para el comediante y terminó con una escena completamente inesperada. La difusión de las imágenes sumó un nuevo elemento al caso y permitió dimensionar el momento que atravesó Homero durante la transmisión. Ahora, el video generó repercusión en las redes y entre los seguidores del programa.