Jimena Barón encontró a Daniel Osvaldo sin remera y sus gestos lo dijeron todo

Jimena Barón se instaló en los últimos días en la casa de Daniel Osvaldo para pasar la cuarentea juntos, luego de que su hijo Momo le pidiese que se queden los tres atravesando los días de aislamiento.

Si bien en un momento esta situación generó controversia porque la misma artista había dejado entrever en sus stories de Instagram que había vuelto a hablar con sus ex en plena cuarentena, Jimena Barón terminó dejando en claro que con Osvaldo no pasa nada y que incluso duerme en otro cuarto de la casa.

Jimena enseguida así lo aclaró con un comentario de Instagram tras la consulta de una seguidora: "No. Tengo mi propia habitación. Esto es convivencia parental, che".

Sin embargo, luego de unas horas juntos todo cambió. Jimena Barón utilizó sus stories de Instagram para mostrar su día a día como lo hace siempre, y en el medio apareció Daniel Osvaldo en escena.

Con picardía y su típico humor, la actriz aprovechó para retratar al futbolista: "Roberto se sacó la remera". Jimena Barón resaltó que repentinamente Daniel Osvaldo caminaba por el patio de la casa sin remera, a lo que ella comenzó a hacer gestos.

"No mires, no mires", escribió sobre uno de sus videos haciendo caras tratando de no mirar el cuerpazo al sol de Daniel Osvaldo. Incluso, luego lo mostró caminando desde atrás, mientras subía las escaleras.

Jimena Barón pasó su cumpleaños con su ex, Daniel Osvaldo, y Momo, el hijo de ambos.

La propia cantante lo relató a través de su cuenta de Instagram, donde compartió fotos y videos del encuentro.

"Recuerdos cien mil por segundo, un millo?n, cien mil millones. Se abren vinos, potes de helado, se sigue recordando toneladas por minuto pero se ri?e. Cumplo 33 an?os, se festeja, e inesperadamente es un cumplean?os de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champa?n, pregunta si los suen?os se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 di?as) la vela y la bengala usada", agregó Jimena.

"El chiste del ensamble y las risas. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufo?rico a cantar el feliz cumplean?os en ingle?s, el padre en un acto patrio?tico se indigna. Bailamos hasta las 9 am. Vimos el amanecer. El alma se llena de curitas invisibles, se siente bien. Cuando el 2020 no podi?a ser ma?s inesperado, se vuelve ma?s inesperado", continuó Jimena sobre su encuentro con Daniel Osvaldo.

"Lo abrazo, con todas las volteretas que me trae, lo abrazo muy fuerte. Me siento agradecida, en procesos de grandes aprendizajes, en bu?squeda de cambios, de cierres, de nacimientos, de acomodar todo distinto y que se sienta mejor, de que sane lo que sigue jodiendo, de despedirlo, de perdonarme, no ser tan dura conmigo misma, de regalarme aceptacio?n y sorpresa", profundizó Jimena.

"Abrazo tambie?n las cagadas que me mande? e intento ser mejor persona todos los di?as, pero sin castigarme tanto. Los abrazo a ustedes del otro lado, que me llenan de amor, de verdad. Les agradezco la compan?i?a incluso cuando anduve un poco desbrujulada. Les agradezco eso muchi?simo", agradeció.

"Los extran?o, los vere? cuando se pueda y les contare? y cantare? cosas distintas, estamos todos distintos verdad? Que asi? sea. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada. Feliz cumplean?os para mi?", concluyó Jimena.

El Trece Tv