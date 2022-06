Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente según el jurado, y deberán pagar millones de dólares

La actriz Amber Heard difamó a su exesposo Johnny Depp al presentarse como una víctima de violencia doméstica, por lo que debe pagarle una indemnización de 15 millones de dólares, concluyó el miércoles el jurado de un tribunal estadounidense.

El jurado de siete miembros consideró que Heard difamó a Depp en un artículo publicado por The Washington Post en 2018, en el que se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.



Por su parte, el jurado determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

Los veredictos ponen fin a un juicio televisado que Depp esperaba ayudaría a restaurar su reputación, aunque se convirtió en el espectáculo de un matrimonio con que demostró la relación tóxica de ambos. A lo largo del juicio, los fanáticos, abrumadoramente del lado de Depp, hicieron fila durante la noche para obtener los codiciados asientos en la sala del tribunal. Los espectadores que no podían entrar se reunían en la calle para animar a Depp y burlarse de Heard cada vez que aparecían afuera.

Depp demandó a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax por un artículo de opinión de diciembre de 2018 que ella escribió en The Washington Post describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Sus abogados dijeron que fue difamado por el artículo a pesar de que nunca mencionó su nombre.



Si bien el caso aparentemente se trataba de difamación, la mayor parte del testimonio se centró en si Heard había sido abusada física y sexualmente, como ella afirmó. Heard enumeró más de una docena de presuntas agresiones, incluida una pelea en Australia, donde Depp estaba filmando una secuela de “Piratas del Caribe”, en la que Depp perdió la punta del dedo medio y Heard dijo que fue agredida sexualmente con una botella de licor.

Depp dijo que nunca golpeó a Heard y que ella era la abusadora, aunque los abogados de Heard destacaron los mensajes de texto de hace años que Depp envió disculpándose con Heard por su comportamiento, así como los mensajes de texto que le envió a un amigo en los que Depp decía que quería matar a Heard y profanar su cadáver.

En el caso de Virginia, Depp tuvo que demostrar no solo que nunca agredió a Heard, sino que el artículo de Heard, que se centró en la violencia doméstica, lo difamaba. También tuvo que probar que Heard escribió el artículo con verdadera malicia. Y para reclamar daños, tenía que probar que el artículo causó daño a su reputación.

Depp, en su testimonio final ante el jurado, dijo que el juicio le dio la oportunidad de limpiar su nombre de una manera que nunca le permitió en el juicio del Reino Unido.



“Pase lo que pase, llegué aquí y dije la verdad y he hablado por lo que he estado cargando a regañadientes durante seis años”, dijo Depp.

Heard, por otro lado, dijo que el juicio ha sido una prueba infligida por una campaña de desprestigio orquestada y dirigida por Depp.

“Johnny me prometió, me prometió, que arruinaría mi vida, que arruinaría mi carrera. Me quitaría la vida”, dijo Heard en su testimonio final.

El caso cautivó a millones a través de su cobertura televisiva y a apasionados seguidores en las redes sociales que diseccionaron todo, desde los gestos de los actores hasta el posible simbolismo de lo que vestían. Ambos artistas salen del juicio con una reputación hecha jirones y con perspectivas poco claras para sus carreras.







Eric Rose, un experto en gestión de crisis y comunicaciones en Los Ángeles, calificó el juicio como un “clásico asesinato-suicidio”.

“Desde la perspectiva de la gestión de la reputación, no puede haber ganadores”, dijo. “Se han violentando en público unos a otros. Ahora se vuelve más difícil para los estudios contratar a cualquiera de los actores porque potencialmente estás alienando a un gran segmento de tu audiencia a quien puede no gustarles el hecho de que hayas contratado a Johnny o a Amber para un proyecto específico porque los sentimientos son muy fuertes ahora”.

Depp, tres veces nominado al Oscar al mejor actor, había sido hasta hace poco una estrella rentable. Su papel como el Capitán Jack Sparrow en la película “Piratas del Caribe” ayudó a convertirla en una franquicia global, pero perdió ese papel. (Los equipos de Heard y Depp se culpan mutuamente). También fue reemplazado como el personaje principal en la tercera película derivada de “Animales fantásticos”, “Los crímenes de Grindelwald”.

A pesar del testimonio en el juicio de que podía ser violento, abusivo y fuera de control, Depp recibió una ovación de pie el martes por la noche en Londres después de actuar durante unos 40 minutos con Jeff Beck en el Royal Albert Hall. Anteriormente estuvo de gira con Joe Perry y Alice Cooper como el grupo Hollywood Vampires.

La carrera de actriz de Heard ha sido más modesta, y sus dos únicos papeles próximos son en una pequeña película y la próxima secuela de “Aquaman” que se estrenará el próximo año.

Los abogados de Depp lucharon para mantener el caso en Virginia, en parte porque la ley estatal brindaba algunas ventajas legales en comparación con California, donde ambos residen. Un juez dictaminó que Virginia era un foro aceptable para el caso porque las imprentas y los servidores en línea de The Washington Post están en el condado.