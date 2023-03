Johnny Depp habló por primera vez de su drástico cambio de vida tras el escandaloso juicio con Amber Heard

Alejado de Hollywood, cerca de la música y en la campiña inglesa. De esa nueva vida habló por primera vez el actor Johnny Depp, tras el estruendoso juicio contra su ex Amber Heard que lo llevó a las primeras planas de los mediático y lo expuso como nunca antes.

En un reportaje con el medio Somerset Life Magazine, el artista explicó las razones que lo llevaron a mudarse definitivamente a Gran Bretaña, muy lejos de las luces de Hollywood, uno de los lugares en los que pasaba más tiempo.

Qué dijo Johnny Depp sobre su nueva vida

Johnny Depp contó que está disfrutando de su nueva vida en Somerset, un condado ubicado al Suroeste de Inglaterra. "Me encantan los lugares con carácter. Tengo varias casas en varios lugares y todas significan algo especial para mí", sostuvo el actor.

A los 59 años, Depp tomó un giro radical en su vida tras el juicio con Heard, dejó el cine momentáneamente y pasa sus días dedicado a la música. En ese contexto, habló de sus propiedades en Inglaterra. "No tengo mis casas solo para decir que las tengo, sino para usar. Son especiales", comentó.

Sobre sus días en Somerset, Depp dijo que son muy tranquilos. "En verdad, soy una persona bastante tímida. Esa es una de las mejores cosas de Gran Bretaña, y especialmente de Somerset. Puedo ser simplemente yo, y eso es bueno". "Johnny Depp encuentra paz", el título de la entrevista que la revista Somerset Life Magazine le hizo al actor. (Foto: captura de la revista Somerset Life Magazine)

Depp aseguró que vivir su estilo de vida discreto es más fácil gracias a sus vecinos. "Los británicos son geniales y te saludarán como si fueras un vecino sin exagerar. No me importa si la gente quiere un autógrafo o una breve charla. Eso sí, no cuando tengo un momento privado con mi familia", advirtió.

Luego, habló sobre cómo hace para pasear por la zona en la que vive. "Puedo ir a las tiendas sin estar rodeado de gente que quiere selfies. No me importa hasta cierto punto, pero a veces se llena demasiado", remarcó.

Cómo terminó la disputa legal entre Johnny Depp y Amber Heard

A fines de 2022, Amber Heard anunció que llegó a un acuerdo el juicio que la enfrentaba con su exesposo Johnny Depp y no avanzará más en la millonaria disputa que mantenía con su exesposo por un caso de difamación en Estados Unidos.

La actriz se manifestó a través de sus redes sociales y evitó dar detalles del trato, el cual se conoce después de que un jurado del estado de Virginia le ordenara pagar 10 millones de dólares a Depp.

De acuerdo a lo que en su momento informó el medio Variety, el monto que habrían acordado para ponerle fin al conflicto es 1 millón de dólares, una suma muy inferior a lo que ordenó el tribunal y que la defensa del actor ya adelantó que donará.

Al final del juicio que duró seis semanas, los miembros del jurado habían concluido que la expareja se había difamado mutuamente, pero estimaron que los daños sufridos por Depp eran mayores. Este proceso reveló detalles íntimos de las estrellas de Hollywood.

Transmitido en vivo por televisión, fue seguido por millones de espectadores en todo el mundo, y provocó una explosión de mensajes hostiles hacia la actriz en las redes sociales.