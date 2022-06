Johnny Depp podría renunciar a los 10 millones que Amber Heard debe pagarle

Luego de un extenso y mediático juicio que el actor Johnny Depp encaró frente a su ex pareja Amber Heard, el protagonista de "Los Piratas del Caribe" y "Pánico y Locura en Las Vegas", entre otras decenas de películas, dejó trascender a través de sus abogados que podría renuncia a los 10 millones de dólares que le corresponden por imposición de la Justicia.

Camille Vasquez y Benjamin Chew, letrados defensores del actor, que confesó haberse inspirado en Keith Richards para darle vida a Jack Sparrow, dijeron que su cliente podría prescindir del millonario resarcimiento que Heard debe abonarle.

“Como testificó el Sr. Depp, nunca se trató de dinero para él”, dijo Chew. “Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho”, agregó en una entrevista para el programa Today.

Por su parte, Vásquez dijo que cree que la “clave” de la victoria de Depp “fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez”.

“Fueron seis años de preparación, y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esta relación”, explicó.

La revelación de los abogados del actor se dan seis días después de que su ex pareja, a través de su represente legal, Elaine Bredehoft, asegurara que no puede pagar los 10.35 millones de dólares.

"Oh no, absolutamente no". La letrada añadió que Heard tiene intención de apelar el veredicto.

Tanto Depp como Heard deben pagar

En el juicio, y tras la deliberación de sus siete miembros, el jurado dictaminó que se le ordena a Heard pagar $ 10.35 millones en daños a Depp ($10 millones en daños compensatorios y $350,000 en daños punitivos) por haber difamado al actor cuando escribió un artículo de opinión en el Washington Post de 2018 aludiendo a sus afirmaciones pasadas de violencia doméstica.

Johnny Depp y un mensaje a sus fans

A menos de una semana del final del mediático juicio por difamación contra su ex, Amber Heard, Johnny Depp le envió un mensaje en las redes sociales a sus “partidarios más preciados, leales e inquebrantables”.

“A todos mis seguidores más preciados, leales e inquebrantables. Hemos estado juntos en todas partes, hemos visto todo juntos”, escribió Depp. Y además, emitió un video donde compila distintos momentos de su actuación británica con el violero Jeff Beck, todo musicalizado sobre un fondo de reggae.

“Hemos recorrido el mismo camino juntos. Hicimos lo correcto juntos, todo porque te importaba. Y ahora, todos avanzaremos juntos. Ustedes son, como siempre, mis empleadores y, una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias. Así que gracias. Mi amor y respeto, JD”.