Jorge Rial habló desde la clínica y agradeció a los médicos con un sentido mensaje

Jorge Rial continúa internado tras el ataque cardíaco que sufrió este fin de semana en Colombia, mientras estaba de vacaciones. Después de que su médico personal, el doctor Guillermo Capuya, deslizara la posibilidad de que el periodista estuvo 10 minutos muerto, el periodista decidió hacer un posteo en sus redes sociales donde les agradeció a los trabajadores de la salud.

“Gracias a todos estos profesionales de la salud colombiana hoy les estoy escribiendo después de un susto enorme. Por suerte estos ángeles estaban en el lugar indicado e hicieron todo lo posible para mantenerme con vida”, expresó en sus redes junto a una foto de los médicos. Jorge Rial agradeció a los médicos en sus redes con un sentido posteo. (Foto: Captura Instagram /jrial)

Y continuó: “Sobre todo agradezco la sensibilidad de cada uno. Fueron cariñosos, amables y muy humanos. Después le contaré los detalles. Pero ahora es la hora de dar las gracias. Estoy en las mejores manos y en @clinica_delcountry qué destaca la buena atención del sistema de salud. Y a la doctora @dra.carolinagv que estuvo en todos los detalles”.

Tras una seguidilla de reconocimientos y agradecimientos, Rial hizo hincapié en dos personas: Omar, a quien describió como su ángel de la guarda y la persona que no lo dejó irse; y Guillermo Capuya, quien no dudó en tomarse el primer avión para atenderlo.

A modo de cierre, escribió: “Tendré que venir más seguido a Bogota para festejar mi nuevo cumpleaños. Gracias a todos los que se preocuparon y rezaron. Me llegó cada uno de sus mensajes”.

El posteo de More Rial tras el emocionante mensaje de su papá en redes sociales

Días atrás en comunicación con LAM (América), Morena Rial se mostró muy conmovida tras el episodio cardíaco de Jorge Rial. La joven aseguró que temió que pasara lo peor: “Pensé que mi papá se moría”. Morena Rial se mostró conmovida por el posteo de su papá. (Foto: Captura Instagram /moreerial)

Minutos después de que el periodista realizara un conmovedor posteo agradeciéndoles a todos los profesionales que actuaron para que hoy él esté con vida, la influencer compartió la publicación en sus historias y escribió “Papá”, junto a un emoji de corazón. Morena Rial le dedicó un tierno posteo a su papá. (Foto: Captura Instagram /moreerial)

Además, publicó una foto donde se la puede ver tomándole la mano a su papá. “Te amo”, escribió en el posteo que musicalizó con el tema “Quédate” de She. “Tú eres el abrazo que me falta cada día, solo tú puedes hacer que mi tristeza sea alegría, puedo confiar en tí, tú nunca me fallarías, te escogería mil veces, jamás me arrepentiría. Solo tú sabes lo que, en silencio, pasé, las noches que no dormía cuando me rompí, tú, la mejor compañía que puedo tener”, dice el fragmento del tema elegido.