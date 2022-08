José Larralde aclaró que no necesita subsidios para vivir: "Tengo dignidad"

Hace apenas unos días, se viralizó en las redes sociales una entrevista que José Larralde le había brindado a un supuesto admirador, Hebert Coello, que causó preocupación entre sus seguidores. Y es que, en la nota, el creador de temas como Herencia Pa' Un Hijo Gaucho, Cimarrón y Tabaco y Ayer Bajé Al Poblao, entre tantos otros emblemas del folclore, aseguraba que estaba atravesando una difícil situación económica a raíz de la falta de trabajo.

“No soy maestro, estoy como todo el mundo. Sin laburo, rascando el fondo de la olla porque viene duro“, había remarcado el músico. Además, había planteado que sus hijos se encontraban en una situación similar dado que “andan salteándole al laburo porque trabajan por cuenta de ellos y se pone duro”.

Lo cierto es que, dada la repercusión que tuvieron sus declaraciones, el folclorista decidió grabar un video aclaratorio que fue compartido por una cuenta de Twitter perteneciente a un usuario llamado Beto Larralde (@Norbert54111425), en el que trataba de explicar sus dichos. “Ahí está parte de la aclaración que acaba de hacer don José Larralde”, puso arrobando a los portales de noticias. “Dejen al hombre tranquilo”, agregó luego.

En la grabación, con la tranquilidad que lo caracteriza, el cantautor señaló: “Me llamo José Larralde. Y estoy avergonzado por todo esto que está pasando a través de los medios. Esto sucedió porque un muchacho de una empresa que administra a los intérpretes me dijo: 'Che, haceme una charla para mi amigo, qué se yo cuánto...' Y yo le dije lo que salió, lo que ya escucharon. Pero no tiene nada que ver”.

Luego continuó con su explicación. “Yo dije: 'Estoy rascando el fondo de la olla'. Como todos. Pero es una forma de hablar que tenemos, no es cierto. Además, si fuera cierto, yo les quiero comunicar algo...Primero les agradezco a todos los que se están ofreciendo, que me quieren ayudar. De todo corazón, se los agradezco. Pero siempre dije lo mismo y lo repito y lo certifico: 'Mi hambre es mía'. Si yo tuviera hambre, si yo tuviera problemas, tengo mil oficios para hacer. Y pareciera con esto que estoy buscando un subsidio. Yo no necesito subsidio, porque tengo dos brazos y tengo vergüenza y tengo dignidad. Y es lo último que pienso perder en la vida”, aseguró.

Larralde terminó su relato señalando: “Yo les agradezco nuevamente e infinitamente la buena voluntad de los amigos. Pero todo esto es un verso, hecho por un pavote, perdónenme que le diga así...Y trataré, en lo posible, de estar lo más lejos de él. Me da vergüenza tener que aclarar esto. No necesito nada. Tengo familia, tengo amigos. Y, además, no trabajo también por todo este asunto de la peste. Tuve un pequeño accidente con una escalera. Y bueno, estoy parado acá. Pero eso no quiere decir que alguna vez no vaya a trabajar si la guadaña no me agarra antes. Pero quédense tranquilos. Todos los amigos, quédense tranquilos. Muchas gracias, y disculpen”.

A lo largo de su trayectoria, José Larralde compuso más de 600 canciones cuyas letras se enfocan en la vida de los trabajadores rurales, en especial de la pampa húmeda y la Patagonia. Desde muy temprana edad empezó a escribir versos con contenido crítico y supo destacarse en la milonga campera. Si bien en la década del '80 se alejó de los festivales, cada recital convocaba a una gran cantidad de espectadores.