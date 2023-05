Juan Reverdito reveló que venderá material erótico junto a su novia: "Voy por todo"

A comienzos de febrero, Juan Reverdito se desnudó para una producción de fotos y no descartó abrir un OnlyFans. Ahora el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) confirmó que venderá contenido erótico junto a su pareja. "Voy por todo", adelantó.

Este domingo, al aire de Estamos a tiempo extra (América), el taxista fue consultado sobre la posibilidad de vender contenido erótico. "Lo voy a hacer. Mi novia la semana pasada me dijo 'si querés hacerlo, hacelo'. Así que sí, porque necesito plata", argumentó.

Lejos de avasallarlo, la posibilidad se presenta como un desafío tanto para él como para su pareja. "Para mí es todo nuevo y algo bueno voy a sacar de todo esto", comentó expectante y adelantó que le propuso a su novia ser parte. Juan Reverdito contó cuánto gana como taxista. (Foto: Instagram/Juan.Reverdito).

Diego Ramos quiso saber si su idea era comenzar por algo sutil e ir tanteando la demanda o ir por todo de una. "Iría por todo. Yo se lo dije a ella. Ya que estamos hay que aprovechar. Ya tengo 43 así que hay que...", concluyó.

Además de su faceta como creador de contenido erótico, el exparticipante de Gran Hermano tiene varias propuestas en los medios. Por un lado, aspira a sumarse al Bailando (América) y, por otro, según informó días atrás en Twitter Guille Barrios, el panelista de Canal Net, podría probar suerte en el teatro.

Quién es Celeste Rigoni, la novia de Juan Reverdito

Hace algunas semanas, en un programa de stream El Confesionario, Juan Reverdito y Celeste Rigoni confirmaron su noviazgo. La relación creció a pasos agigantados, a tal punto que se animarán a realizar contenido erótico juntos.

Ella es comunicadora y trabaja en un programa de radio Aventuradas, un ciclo sobre deportes y espectáculos que tiene como conductor a Luis Ventura. Como particularidad, al igual que ex "hermanito", es fanática de San Lorenzo. El posteo en el que Celeste Rigoni le declaró su amor a Juan Reverdito. (Foto: Instagram / celesterigoni)

"Me enamoré, en una semana pueden pasar mil cosas, no sé qué reacción va a tener cuando vea esto, pero como él se la jugó por mí en un programa de radio, yo lo hago por acá, contándoselo a mi gente y expresando lo que siento", expuso ella en un posteo que le dedicó a su novio. Celesta Rigoni la novia de Juan Reverdito, es comunicadora y trabaja en un programa de radio junto a Luis Ventura. (Foto: Instagram / celesterigoni)

Y completó: "Seguramente lo conocen de 'Gran Hermano'. Acá vengo a contarles que Juan es lo más, ¿saben que me encantó de él? Lo humilde, que no está subido arriba de un poni, como lo están los demás, hay que entender que hoy estás arriba y mañana quizás abajo".

Juan Reverdito se desnudó en una producción de fotos hot

A comienzos de febrero, se viralizaron varias fotos hot de Juan Reverdito. En las imágenes se veía al taxista de 43 años posando sensual y sin ropa para la cámara, algo que despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Incluso algunos usuarios especularon con la posibilidad de que Juan iniciara su propio OnlyFans. Juan Reverdito de "Gran Hermano" no descartó comenzar un OnlyFans (Foto: Instagram / juan.reverdito).

Consultado por TN Show, Reverdito aclaró que aún no abrió una cuenta en la plataforma de contenido erótico, pero no descartó hacerlo en un futuro: "Por el momento no tengo cuenta de OnlyFans, pero jamás dejaría la puerta cerrada. Con 43 años no me molestaría exponerme". Las fotos hot de Juan de "Gran Hermano" (Foto: Instagram / juan.reverdito)

Además, explicó el contexto en el que se realizaron las postales hot que generaron furor en las redes: "Fue una producción de fotos y en el momento se fue dando la situación para generar esas imágenes".