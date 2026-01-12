Juana Viale desmintió versiones que la vincularon con la separación de Mauricio Macri

Juana Viale salió al cruce este lunes de las versiones que intentaron vincularla con la reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada. A través de sus historias de Instagram, la actriz y conductora desmintió de manera contundente los rumores y cuestionó duramente la difusión de información falsa.

"Lamento el daño que causan estas falsas noticias. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas", escribió Viale, en un mensaje dirigido a quienes difundieron las versiones que comenzaron a circular tras la confirmación de la ruptura del exmandatario con la empresaria.

En otro tramo de su descargo, la nieta de Mirtha Legrand apuntó contra ciertos sectores mediáticos: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama". Además, criticó el uso del lenguaje condicional para evitar responsabilidades legales: "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente. Lo que no se puede negar es que la mentira es un camino corto".

Viale aseguró que no piensa sumarse a ese tipo de prácticas: "No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo".

El mensaje concluyó con un agradecimiento a su círculo cercano: "A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse y por iluminarme".

El mensaje de Juana Viale tras la separación de Mauricio Macri. (Foto: Instagram/juanavialeoficial)

El mensaje de Juliana Awada

La reacción de Juana Viale se dio luego de que se confirmara oficialmente la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada, tras 15 años de matrimonio. La empresaria fue quien comunicó la decisión a través de sus redes sociales.

"Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado", expresó Awada en un posteo publicado este domingo. Luego agregó: "Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

De esta manera, la ex primera dama dejó en claro que se alejará temporalmente de las redes sociales para atravesar el proceso de separación con tranquilidad.

Macri y Awada se conocieron en 2009 y se casaron en noviembre de 2010. La relación se extendió durante más de una década y atravesó el período presidencial del ex jefe de Estado.